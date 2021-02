Sporurile bugetarilor, la mâna parlamentarilor.

Premierul Florin Cîțu a declarat, după ședința de Guvern, că în ordonanţa de urgenţă privind reducerea cheltuielilor structurale nu vor fi incluse măsuri privind alte sporuri şi indemnizaţia de hrană, cu excepţia sporului de 30% pentru COVID acordat angajaţilor din Prefecturi.

„În ordonanţă nu vor fi incluse sporurile şi indemnizaţia de hrană. Decizia pe sporuri şi pe indemnizaţia de hrană, după discuţiile în coaliţia politică şi cu juriştii, a fost… mai bine să mergem în Parlament ca să nu fie o problemă, să fie atacate şi să nu poată să meargă mai departe. Deci sporurile şi indemnizaţia de hrană vor merge în Parlament.

În ordonanţa de urgenţă sunt voucherele, punctul de pensie şi sporul pentru Prefecturi”, a declarat Florin Cîţu, miercuri, la Palatul Victoria, întrebat despre situaţia sporurilor din sistemul bugetar, respectiv eliminarea sporurilor de COVID de 30% acordate angajaţilor din Prefecturi.

Cîțu a precizat, întrebat în acest sens, că sporurile “se vor modifica prin lege în Parlament”.

„Vor fi depuse amendamente, din ce înţeleg, la ordonanţa pe care am aprobat-o la sfârşitul anului trecut şi acolo vor fi puse aceste amendamente în ceea ce priveşte sporurile şi indemnizaţia de hrană. Anul trecut am aprobat o ordonanţă prin care am îngheţat salariile demnitarilor şi aşa mai departe. Şi acolo, la acea ordonanţă, cred că e 226, acolo, înţeleg, că a fost decizie politică să fie introduse aceste amendamente”, a declarat Cîţu.