Sportul românesc, ținta criticilor după evoluția Anastasiei Tolmacheva la JO. Biatlonista a obținut cetățenia română în 2020

Anastasia Tolmacheva, sportiva cu cetățenie româns, a încheiat pe locul 72 proba individuală de biatlon de 15 kilometri de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026, stârnind un val de critici din partea fanilor români, arată Libertatea. Românca de 30 de ani a terminat cursa cu timpul de 48:30.0, la peste șapte minute în spatele campioanei olimpice, după ce a ratat două ținte.

În proba de anduranță extremă, performanța a fost serios afectată de viteza redusă pe schiuri. Fiecare rată de trecere a traseului a atras o penalizare de câte un minut, ceea ce a împiedicat obținerea unui rezultat competitiv.

Podiumul a fost ocupat de francezele Julia Simon și Lou Jeanmonnot, în timp ce surpriza competiției a venit de la Lora Hristova, din Bulgaria, care a obținut medalia de bronz.

Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) a încercat să prezinte rezultatul într-o notă pozitivă, evidențiind dificultatea traseului.

„Proba individuală este una dintre cele mai dure din biatlon. Într-un concurs dominat de ritm ridicat și concentrare maximă, Tolmacheva a dus cursa până la capăt”, se arată în comunicatul oficial al COSR.

Reacțiile fanilor au fost însă dure, mulți criticând strategia de naturalizare a sportivilor străini fără rezultate notabile.

„Românca născută în Rusia pe locul 72, bulgăroaica pe 3. De-mi-sia!”, a comentat un utilizator, referindu-se la performanța Lorei Hristova.

„Dacă ne mândrim cu locul 72 obținut de o sportivă naturalizată, e tragic. Cei care postează pe această pagină nu ne spun și despre „performanțele” oficialilor români care se află la Milano-Cortina?”, a scris altcineva.

„Jenant spre rușinos. Mai și postați să vadă toți cât de bine vă faceți treaba”, a fost un alt mesaj.

„Vacanță plăcută la toată delegația”, a scris alt fan, referindu-se la numărul oficialilor prezenți la Jocurile Olimpice de iarnă.

Anastasia Tolmacheva s-a născut în Rusia și a obținut cetățenia română pe 23 august 2020. Sportiva are experiență în Cupa Mondială, dar prestația sa de la Milano-Cortina, unde a terminat pe locul 72 în proba individuală de biatlon, a fost sub așteptările publicului.

Rezultatul slab a reaprins dezbaterea privind politica de naturalizare a sportivilor străini, mulți întrebându-se dacă planul de a aduce sportivi cu experiență internațională este mai eficient decât investițiile pe termen lung în formarea și dezvoltarea unei baze locale solide de sportivi români, capabili să obțină performanțe notabile la nivel internațional.