Spolierea Patrimoniului CECCAR – 45 milioane de euro – miza unui abuz politic fără precedent

Perla coroanei, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) cu un patrimoniu de peste 45 milioane de euro se pare că a devenit ținta actuală de interes a „băieților deștepți”. CECCAR care anul trecut a aniversat 100 de ani de la înființarea prin Decret Regal la 13 iulie 1921, este o asociație profesională care se supune normelor generale de funcționare privind persoanele juridice de drept privat.

Patrimoniul impresionat acumulat este dovada unei bune gestiuni financiare, ca doar sunt contabili, acesta fiind constituit exclusiv din contribuțiile membrilor. Daca schema reușește, evident celelalte profesii vor fi ținute sub presiunea influentei autorităților statului si grupurilor de interese, devenind astfel surse de sinecuri pentru zona politica.

Se pare că parlamentarii PSD si PNL și-au dat mâna să promoveze modificări in legislația care reglementează profesia de expert contabil si contabil autorizat – OG 65/1994 care sa creeze cadrul juridic necesar sechestrării si preluării abuzive a patrimoniului aprox 50.000 de membrii. Astfel prin ocolirea proprietarilor de drept ai patrimoniului CECCAR, membrii experți contabili si contabili autorizați, se folosesc in mod abuziv, neconstituțional de autorități ale statului pentru a asigura preluarea controlul, deși patrimoniul este privat.

Cheia succesului unor demersuri de tipul „noaptea ca hoții” este rapiditatea

Coincidență sau nu CECCAR are programată organizarea Conferinței Naționale din 4 aprilie. Așa că zis și făcut. Este activată peste noapte o inițiativă legislativa Plx 596/2018 care a zăcut in adormire de aproape 4 ani de zile la Comisia pentru buget, finanțe si bănci de la Camera deputaților, condusa de Bogdan Iulian Huțucă, președinte.

Pe surse se invoca o înțelegere politică în care un rol esențial îl are liderul de grup parlamentar PSD, din Camera Deputaților – Alfred Simonis. Deși inițial, forma proiectului de lege a fost una corectă, ce conținea doar articole în concordanță cu necesitățile profesiei pentru a servi mai bine interesul public, un grup de parlamentari actuali PSD si PNL amendează textul de lege schimbându-i-i radical scopul pentru care a fost elaborat inițial.

Schema este una clasica, întâlnită si in alte astfel de „reorganizări”

Se divizează patrimoniul, se diluează autoritatea structurilor de conducere, se capitalizează cu resurse financiare structurile nou create, se preia controlul direct prin numirea unui administrator din partea unei autorități publice concomitent cu anularea a peste 200 de mandate pentru structurile de conducere locala si centrala democratic alese prin votul membrilor CECCAR.

In final se va întâmpla ce s-a întâmplat si in alte cazuri in care după câțiva ani totul s-a prăbușit.

Cine are interes in spolierea si implicit distrugerea profesiei de expert contabil, in impunerea unui control prin autorități publice ? Oare autoritatea care este propusa – ASPAAS din subordinea Ministerului de Finanțe – pentru a se ocupa de sechestrarea si preluarea abuziva patrimoniul CECCAR si-a dovedit eficienta in materia supravegherii activității de audit statutar, cu care a fost conferita prin lege, ca urmare a transpunerii unei directive europene?

Falimentul City Insurance societate a căror situații financiare anuale au fost supuse auditului financiar, faliment care in fapt a continuat seria falimente celebre in domeniul asigurărilor, cu un impact major in decapitalizarea fondului de garantare a asiguraților la crearea căruia au contribuit cetățenii onești care au achiziționat polițe de asigurare, este dovada eficientei sistemului public de supraveghere instituit prin autorități ale statului, unde conducerile sunt numiri politice.

Orice modificare de lege presupune asigurarea unei securități juridice

Surpriza însă, justificările nu au nicio legătură cu modul in care CECCAR si-a îndeplinit atribuțiile in implementare activităților de utilitate publica care i-au fost delegate.

De fapt justificările devoalează scopul final urmarit de „băieții deștepți” din spatele inițiatorilor si anume spolierea patrimoniului de peste 45 milioane de euro, proprietatea membrilor CECCAR. Si ca acest lucru sa fie clar, toate aceste modificări sunt argumentate cu un sir nesfârșit de falsuri, in care sunt prezentate în scopul creări unei false realități prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului in legătura cu o asa zisa nelegalitate a reglementărilor corpului care instituie procedura de alegeri – fapt contrazis de Hotărâri judecătorești definitive – si prin omisiunea cu știință de a insera unele date sau împrejurări care sa clarifice modul in care anumite s-au desfășurat in realitate acțiunile legate de procesul electoral la nivel central si local.

Nu in ultimul rând se poate intui un impact major asupra sistemului judiciar, prin pierderea independenței expertului contabil judiciar, mai ales în cazul dosarelor in care sunt parte Ministerul de Finanțe si structurile din subordine.