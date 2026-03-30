Spionajul rus se adaptează și se extinde în Europa. Rețelele sub acoperire, tot mai greu de detectat

Un apel primit în ajunul Anului Nou 2024 a sintetizat, pentru un student rus de 21 de ani din Moscova, natura presiunilor exercitate de serviciile de securitate din Rusia.

„Soarta continuă să te ferească de urmărirea penală, de armată. Sper că totul va fi bine pentru tine”, i-a spus interlocutorul, înainte de a adăuga:

„Nu uita de patria ta. Și transmite mai multe informații.”

Tânărul, denumit Ivan pentru a-i proteja identitatea, fusese deja recrutat sub constrângere și însărcinat să colecteze informații despre cercurile opoziției ruse, inclusiv despre cele din Europa.

Cazul său nu reprezintă un incident izolat, ci reflectă un fenomen mai amplu: intensificarea fără precedent a activităților de spionaj ruse pe continentul european, în contextul războiului din Ucraina și al deteriorării relațiilor cu Occidentul.

Informațiile disponibile din mai multe investigații internaționale și rapoarte de securitate arată că aceste operațiuni au evoluat atât ca amploare, cât și ca sofisticare, combinând metode tradiționale cu tactici moderne, inclusiv recrutarea de civili, utilizarea de intermediari și operațiuni cibernetice.

Experiența lui Ivan începe în vara anului 2023, când a fost oprit pe aeroportul Șeremetievo din Moscova de persoane care s-au prezentat drept ofițeri ai serviciilor de securitate. După o serie de întrebări despre viața personală și situația sa financiară, i-au fost prezentate dovezi privind implicarea într-o organizație de opoziție.

Alegerea impusă a fost directă: colaborare sau dosar penal. „Puteau să mă trimită direct la închisoare”, a relatat el. În aceste condiții, a acceptat să devină informator.

Ulterior, comunicarea cu agenții a continuat în principal prin mesaje criptate și apeluri. Sarcina sa era să reia legătura cu activiști din opoziție și să ofere informații despre rețelele acestora din Europa.

„Află cine este în Europa și în ce țară, și cine îi ajută”, i s-a transmis într-un mesaj. În altă situație, după menționarea unui protest, agenții au insistat: „Descrie-l, trimite-mi un raport. Nu mă face să te urmăresc.”

Dialogurile dintre Ivan și cei doi ofițeri relevă o alternanță între presiune și aparentă susținere. Unul dintre agenți adopta un ton protector, sugerând că poate interveni pentru a-l feri de recrutarea în armată: „Am discutat, nimeni nu te va lua în armată.”

Celălalt utiliza un limbaj direct și amenințător: „Aveam mari speranțe că ne vei ajuta cu informații, dar nu pare că îți dorești asta.”

Această combinație de metode indică o abordare sistematică, menită să mențină controlul asupra persoanei recrutate și să maximizeze cooperarea.

După invazia Ucrainei, statele europene au expulzat peste 400 de ofițeri de informații ruși care operau sub acoperire diplomatică. Aceste măsuri au afectat semnificativ rețelele tradiționale de spionaj ale Moscovei.

Serviciile de securitate din statele nordice au semnalat, de asemenea, că refuzurile de viză pentru înlocuirea acestor agenți au slăbit prezența rusă în regiune.

În acest context, serviciile ruse au fost nevoite să se adapteze. Potrivit datelor analizate, agențiile precum FSB, SVR și GRU au început să reconstruiască rețelele prin metode alternative, inclusiv recrutarea de persoane fără profil evident, utilizarea companiilor paravan și implicarea unor actori intermediari.

Analize recente indică faptul că nivelul actual al activităților de spionaj ruse în Europa este comparabil cu cel din perioada Războiului Rece. Rețele extinse, operațiuni clandestine și infiltrarea instituțiilor sunt din nou elemente centrale ale strategiei.

După dificultățile întâmpinate în 2022, inclusiv expulzări și eșecuri operaționale, serviciile ruse au trecut printr-un proces de reorganizare. Au fost create noi unități și structuri, iar metodele de recrutare au fost adaptate.

Un exemplu este dezvoltarea unor rețele de agenți „legalizați complet”, persoane care operează sub identități credibile, fără legături evidente cu structurile de stat. Acestea pot include studenți, oameni de afaceri sau specialiști în diverse domenii.

Structura actuală a serviciilor ruse include mai multe agenții principale:

FSB, responsabil în principal pentru securitatea internă și contra-spionaj;

SVR, specializat în operațiuni externe;

GRU, serviciul de informații militare, implicat în operațiuni clandestine și sprijin pentru acțiuni militare.

După 2022, aceste structuri au fost consolidate și adaptate. GRU, de exemplu, a dezvoltat unități specializate în operațiuni externe și a intensificat recrutarea de persoane fără trecut militar, pentru a crea profiluri mai greu de detectat.

În paralel, activitățile cibernetice au rămas un element central. Grupuri de hackeri asociate cu statul rus au vizat instituții din state NATO și companii occidentale, în încercarea de a obține informații și de a influența procese decizionale.

Una dintre schimbările majore observate este utilizarea tot mai frecventă a actorilor proxy. Aceștia pot fi cetățeni străini sau persoane care nu sunt conștiente de legătura cu serviciile de informații.

De asemenea, agenții operează sub acoperiri credibile, cum ar fi studenți, cercetători sau antreprenori. Exemple recente includ persoane infiltrate în universități, instituții internaționale sau chiar organizații sportive și comunitare.

În unele cazuri, aceste persoane au reușit să se apropie de oficiali sau să obțină acces la informații sensibile pe termen lung.

În ultimii ani, mai multe cazuri au atras atenția autorităților europene. Au fost descoperite rețele implicate în supraveghere, colectare de informații și influență politică.

Printre exemple se numără:

rețele de cetățeni europeni implicați în activități de spionaj;

persoane infiltrate în instituții internaționale sub identități false;

scurgeri de informații sensibile, inclusiv conversații militare.

Într-un caz recent, autoritățile germane au investigat publicarea unor discuții între oficiali militari, ceea ce indică vulnerabilități în securitatea comunicațiilor.

Activitățile de spionaj ruse au o tradiție îndelungată, care datează din perioada imperială și a fost consolidată în timpul Uniunii Sovietice. Agenții sovietici au dezvoltat rețele extinse la nivel global, folosind metode precum infiltrarea instituțiilor și recrutarea de elite.

Un exemplu notoriu este rețeaua cunoscută sub numele de „Cambridge Five”, care a infiltrat serviciile britanice și a transmis informații sensibile către Moscova.

După destrămarea URSS, structurile au fost reorganizate, însă rolul central al serviciilor de informații în strategia statului a rămas neschimbat.

Pentru mulți cetățeni ruși care au părăsit țara după 2022, Europa a reprezentat un refugiu. Totuși, aceștia au devenit și ținte ale serviciilor de informații.

Factori precum situația financiară precară, statutul juridic incert și legăturile familiale din Rusia pot fi exploatați pentru recrutare sau presiune.

„Îi face ținte valoroase”, arată evaluările experților în securitate.

În același timp, cazurile de infiltrare au generat un climat de neîncredere în interiorul acestor comunități. Activitățile colective sunt afectate, iar relațiile interpersonale devin mai fragile.

Statele europene au reacționat prin expulzări, restricții și intensificarea cooperării în domeniul informațiilor. Aceste măsuri au redus capacitatea operațională a Rusiei pe termen scurt.

Totuși, adaptabilitatea serviciilor ruse reprezintă o provocare constantă. Utilizarea noilor metode și exploatarea vulnerabilităților indică faptul că aceste activități vor continua.

Experții subliniază că investițiile în contra-spionaj și cooperarea internațională sunt esențiale pentru a face față acestor riscuri.

Cazul lui Ivan ilustrează dimensiunea umană a unui fenomen geopolitic complex. Dincolo de strategii și structuri, aceste operațiuni se bazează pe presiune, manipulare și exploatarea vulnerabilităților individuale.

În același timp, amploarea activităților de spionaj ruse în Europa reflectă o schimbare majoră în dinamica securității regionale. De la recrutarea de informatori până la operațiuni cibernetice și infiltrări instituționale, aceste acțiuni conturează un peisaj de securitate tot mai complex.

Evoluția acestor practici și răspunsul statelor europene vor rămâne factori decisivi în anii următori.