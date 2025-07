Spion chinez, arestat în Italia. Fura informații despre vaccinuri

Poliţia italiană a arestat un spion chinez, în vârstă de 33 de ani, care a fost prins de Statele Unite că, în 2020, a spart sistemele informatice din Texas pentru a fura informații despre vaccinurile contra Covid-19, boală care a pronit din China comunistă și a ucis milioane de oameni, potrivit agenţiei italiene Ansa.

Poliția italiană a arestat, pe data de 3 iulie, pe aeroportul din Milano, un cetățean chinez în vârstă de 33 de ani, pe nume Xu Zewei, potrivit AFP. Acesta este acuzat că a accesat ilegal sisteme informatice americane pentru a fura informații despre vaccinurile Covid-19.

Potrivit FBI, bărbatul făcea parte dintr-un grup de hackeri care „care a efectuat operaţiuni de spionaj în 2020 cu privire la vaccinuri împotriva covid-19 produse la Universitatea din Texas”, potrivit Ansa.

Cetățeanul chinez locuia în Shanghai și era angajat al unei companii de informatică.

July 3: Italian police arrested 🇨🇳 man Xu Zewei, aka Zavier Xu and David Xu, who is wanted by the US authorities over industrial espionage which targeted projects including efforts to develop a COVID vaccine.

Xu was picked up on an arrest warrant issued on Nov 2, 2023 by the… pic.twitter.com/3dKMImmtR8

— Byron Wan (@Byron_Wan) July 7, 2025