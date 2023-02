„Spioana nude” și „Afacerea Profumo”. Cea mai cunoscută femeie „ușoară” din istoria Marii Britanii

Totul se schimbă pentru ea după ce îl cunoaște pe dr. Stephen Ward, medic osteopat, cu care întreţine o relaţie mai puţin sentimentală şi mai mult de „afaceri”. Acesta este cel care îi face cunoștință cu John Profumo, secretar de stat în Ministerul de Război.

Cei doi ajung să întrețină relații amoroase, însă Profumo nu știa că noua lui cucerire era de fapt amanta unui spion sovietic, ataşatul naval Evgheni Ivanov de la ambasada URSS la Londra. Ivanov nu era necunoscut serviciului de spionaj britanic MI5, drept pentru care intră în atenția lui.

Christine Keeler, spioana din „Afacerea Profumo”

Într-un final, Ivanov și dr. Ward îi cer lui Christine Keeler să afle de la Profumo informaţii referitoare la amplasarea rachetelor nucleare americane în Germania Occidentală. Însă, serviciul de spionaj britanic află totul, astfel că îl pune pe sir Norman Brook, secretar în cadrul Cabinetului britanic, să-l convingă pe Profumo să înceteze relația cu Christine.

Scandalul deja izbucnise, motiv pentru care John Produmo renunță la funcția sa politică. În tot acest timp guvernul britanic încearcă să minimizeze tot scandalul, însă totul este mult mai profund.

Dr. Ward, despre care se bănuia că făcea parte din aceeaşi reţea cu unul din membrii „grupului de la Cambridge”, Anthony Blunt, alături de un alt agent sovietic dovedit, sir Roger Hollis, se sinucide în închisoare după ce este demascat.

John Profumo reușește însă să fugă la Moscova. În schimb, nici soarta lui Ivanov nu este cea la care el spera. Aceasta a devenit alcoolic după ce nu a fost recompensat așa cum spera de șefii săi, iar soția îl părăsește pentru relația sa cu Christine Keeler.

De asemenea, întreg scandalul a dus la la demisia guvernului MacMillan. Ceea ce s-a remarcat însă de-a lungul anilor este promptitudinea cu care serviciul de spionaj britanic a acționat, împiedicând astfel producerea unei catastrofe.

Christine Keeler este singura care se bucură de pe urma scandalului

Spiona Keeler este singura care are parte de beneficii în urma „Afacerii Profumo”. Încheie un contract prin care acceptă să fie fotografiată nud și apare în numeroase pelicule, între care Kiss and Tell (1987). În 1989, este realizat filmul „Scandal”, în care rolul Christinei este interpretat de actriţa Joanne Whalley.

De asemenea, de-a lungul anilor publică mai multe cărți, care s-au bucurat de succes, potrivit historia.ro.