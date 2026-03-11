Spectacol în Liga Campionilor. Bayern a umilit pe Atalanta, Tottenham, fără Radu Drăgușin, eșec dur cu Atletico. Toate rezultatele și marcatorii

Prima manșă a optimilor din Liga Campionilor, disputată marți seară, a adus rezultate clare în două confruntări, dar și un final dramatic în partida dintre Newcastle United și Barcelona. În același timp, Galatasaray a reușit o victorie importantă în fața lui Liverpool.

Cel mai categoric succes al serii a fost obținut de Bayern Munchen, care s-a impus cu 6-1 pe terenul formației Atalanta.

Echipa germană a deschis scorul în minutul 12 prin Josip Stanisic și a continuat ofensiva prin golurile marcate de Michael Olise (22 și 64), Serge Gnabry (25), Nicolas Jackson (52) și Jamal Musiala (67). Formația italiană a redus diferența abia în prelungiri, când Mario Pasalic a înscris în minutul 90+3.

Un alt duel cu multe goluri a avut loc între Atletico Madrid și Tottenham. Echipa spaniolă s-a impus cu 5-2 pe teren propriu și merge cu un avantaj consistent înaintea manșei retur.

Gazdele au început în forță și au deschis scorul în minutul 6 prin Marcos Llorente. Avantajul a fost majorat rapid de Antoine Griezmann (14) și Julian Alvarez (15). În minutul 22, Robin Le Normand a dus scorul la 4-0.

Pentru formația londoneză au marcat Pedro Porro în minutul 26 și Dominic Solanke în minutul 76. Între aceste reușite, Alvarez a mai înscris o dată pentru Atletico, în minutul 55. Fundașul român Radu Drăgușin a fost rezervă la Tottenham și nu a evoluat în această partidă.

În Anglia, partida dintre Newcastle și Barcelona s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Echipa gazdă a deschis scorul în minutul 86 prin Harvey Barnes și părea aproape de victorie. Barcelona a reușit însă să evite înfrângerea în ultimele momente ale jocului. În minutul 90+5, Lamine Yamal a transformat un penalty și a stabilit scorul final.

Într-o altă confruntare disputată marți seară, Galatasaray s-a impus cu 1-0 în fața echipei Liverpool. Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 7 de Mario Lemina.

Programul optimilor de finală din Liga Campionilor continuă miercuri cu alte patru partide.

Se vor întâlni Bayer Leverkusen și Arsenal FC, FK Bodo/Glimt și Sporting, Paris Saint-Germain și Chelsea, respectiv Real Madrid și Manchester City.

Manșele retur ale optimilor vor stabili echipele care se vor califica în sferturile de finală ale competiției.