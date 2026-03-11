Spectacol în Liga Campionilor. Bayern a umilit pe Atalanta, Tottenham, fără Radu Drăgușin, eșec dur cu Atletico. Toate rezultatele și marcatorii
- Răzvan Scarlat
- 11 martie 2026, 07:19
Prima manșă a optimilor din Liga Campionilor, disputată marți seară, a adus rezultate clare în două confruntări, dar și un final dramatic în partida dintre Newcastle United și Barcelona. În același timp, Galatasaray a reușit o victorie importantă în fața lui Liverpool.
Meciurile din Liga Campionilor au adus scoruri spectaculoase
Cel mai categoric succes al serii a fost obținut de Bayern Munchen, care s-a impus cu 6-1 pe terenul formației Atalanta.
Echipa germană a deschis scorul în minutul 12 prin Josip Stanisic și a continuat ofensiva prin golurile marcate de Michael Olise (22 și 64), Serge Gnabry (25), Nicolas Jackson (52) și Jamal Musiala (67). Formația italiană a redus diferența abia în prelungiri, când Mario Pasalic a înscris în minutul 90+3.
Atletico Madrid a marcat de cinci ori în poarta lui Tottenham
Un alt duel cu multe goluri a avut loc între Atletico Madrid și Tottenham. Echipa spaniolă s-a impus cu 5-2 pe teren propriu și merge cu un avantaj consistent înaintea manșei retur.
Gazdele au început în forță și au deschis scorul în minutul 6 prin Marcos Llorente. Avantajul a fost majorat rapid de Antoine Griezmann (14) și Julian Alvarez (15). În minutul 22, Robin Le Normand a dus scorul la 4-0.
Pentru formația londoneză au marcat Pedro Porro în minutul 26 și Dominic Solanke în minutul 76. Între aceste reușite, Alvarez a mai înscris o dată pentru Atletico, în minutul 55. Fundașul român Radu Drăgușin a fost rezervă la Tottenham și nu a evoluat în această partidă.
Barcelona a obținut egalul în prelungiri la Newcastle
În Anglia, partida dintre Newcastle și Barcelona s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.
Echipa gazdă a deschis scorul în minutul 86 prin Harvey Barnes și părea aproape de victorie. Barcelona a reușit însă să evite înfrângerea în ultimele momente ale jocului. În minutul 90+5, Lamine Yamal a transformat un penalty și a stabilit scorul final.
Într-o altă confruntare disputată marți seară, Galatasaray s-a impus cu 1-0 în fața echipei Liverpool. Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 7 de Mario Lemina.
Alte patru meciuri sunt programate miercuri în Liga Campionilor
Programul optimilor de finală din Liga Campionilor continuă miercuri cu alte patru partide.
Se vor întâlni Bayer Leverkusen și Arsenal FC, FK Bodo/Glimt și Sporting, Paris Saint-Germain și Chelsea, respectiv Real Madrid și Manchester City.
Manșele retur ale optimilor vor stabili echipele care se vor califica în sferturile de finală ale competiției.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.