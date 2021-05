Câteva zeci de păsări flamingo au fost surprinse în județul Constanța, pe Lacul Tuzla. Păsările au fost fotografiate de un fotograf constănțean, Florin Călugăru, care le-a urmărit ore întregi pentru a le studia și imortaliza. În România, delicatele păsări roz sunt văzute foarte rar, acestea fiind semnalate de doar trei ani, în nordul județului Constanța.

Imaginile senzaționale realizate de Florin Călugăru, în care zeci de păsări flamingo au fost surprinse pe Lacul Tuzla, circulă deja pe rețelele de socializare, făcând deliciul internauților.

„Aflasem acum 3 ani că păsările flamingo vin în nordul județului Constanța, într-o zonă din cadrul Rezervației Biosferei Delta Dunării. Am stat stat 4 ore să le admir, pentru că am vrut să văd mai multe împerecheri și să le prind în zbor. Femelele mâncau și masculii au plecat lângă o insulă. Am înțeles că este posibil ca masculii să construiască și cuiburi acolo, ceea ce ar fi minunat. Niciodată aceste păsări flamingo nu au rămas la noi în țară, au trecut doar pentru scurt timp, în migrație”, a relatat pentru Discover Dobrogea, fotograful constănțean Florin Călugăreanu.

Fotograful constănțean a făcut o postare pe Facebook în care a prezentat fotografiile pe care le-a realizat.

„Flamingo de Dobrogea Cine nu crede, are mari probleme! Pe principiul «Muntele vine la Baiazid»: eu nu am fost în țările calde după fotografiat flamingo, ci au venit aceste minunate păsări la mine, adică pe lacul Tuzla”, a scirs fotograful.

Păsările flamingo au fost semnalate și anul trecut la Constanța

În 2020, ARBDD anunța că 10 păsări flamingo au ajuns în Delta Dunării, într-o scurtă vizită. La acea vreme, specialiștii spuneau că este vorba despre cel mai mare grup de păsări flamingo observat în România. Acum însă, ele sunt mult mai numeroase, iar dacă voi cuibări pe lacul din județul Constanța, cu siguranță în anii viitori vor veni mai multe.

Una dintre cele mai elegante păsări din natură

Flamingo este una dintre cele mai interesante și mai elegante păsări, care se remarcă printr-o constituție zveltă și un penaj roz. Denumirea provine din cuvântul spaniol flamenco, care înseamnă flacără şi se referă la culoarea strălucitoare a penelor. Flamenco este denumit şi celebrul dans tipic andaluz, iar eleganța păsărilor confirmă că numele nu a fost ales întâmplător.

Flamingo a fost declarată cea mai încântătoare pasăre de pe planetă, fiind admirată pentru aspectul ei frumos şi delicat. Păsările flamingo sunt cunoscute pentru zborul lor frumos şi rapid, ajungând la 60 km/h, precum şi pentru călătoriile lungi ce sunt efectuate mai ales noaptea.

În Columbia este recunoscut şi apreciat „Sanctuarul păsărilor flamingo”, un paradis natural – format din mlaştini, lagune de coastă, pădure şi râuri – situat între Marea Caraibelor şi pădurea uscată a departamentului La Guajir. Este un spaţiu de peste 7600 hectare declarat Patrimoniu Naţional şi Cultural în Columbia din 1992. Aici vin iubitori ai naturii din toate colțurile lumii ca să le admire și să le fotografieze.

De unde vine penajul roz

Păsările flamingo trăiesc în colonii ce pot cuprinde de la 50 la 20 de mii de exemplare. Cel mai mare grup de flamingo se află în Africa de Est, unde o singură colonie are peste un milion de exemplare.

Pentru a se hrăni pasărea flamingo trebuie să locuiască în zone de apă salină sau alcalină superficială şi la nivelul mării (până la 5.000 de metrii înălţime). Se hrănește cu alge, crustacee, peşti, insecte moluşte, larve şi plancton, care conţin carotenoizi, pigmenţi naturali ce le conferă penajul roz caracteristic. Picioarele lungi şi subţiri pe care se sprijină – de obicei pe un singur picior, ce poate fi schimbat şi în timp ce dorm – ajută la menţinerea temperaturii corporale.

Ciocul mare şi curbat în interior aută păsările să filtreze apa și să obțină hrana de care au nevoie.

Păsările sunt pe cale de dispariție

Despre pasărea Flamingo se spune că este pe cale de dispariţie, din cauza pierderii habitatului, a rezervelor de apă sau a explorării forestiere. Lipsa de precipitaţii în unele regiuni a schimbat dramatic obiceiurile de reproducere reducând mult populaţiile.

O pasăre flamingo trăiește în jur de 30 de ani în libertate, iar în captivitate în jur de 50 de ani.

După împlinirea vârstei de 6 ani, flamingo se poate reproduce, trebuind să aştepte sezonul de împerechere, adică sezonul ploios.

O femelă depune un singur ou între lunile mai şi august, iar incubaţia durează 30 de zile. Puii se nasc albi apoi devin cenuşii. Aceștia capătă culoarea roz la maturitate.