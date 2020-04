Într-o filmare postată pe Facebook, se vede cum mai mulți indivizi din localitatea Horezu Poenari, județul Dolj, consumă băuturi alcoolice și fac scandal în stradă, încălcând restricțiile impuse de autorități pentru restrângerea pandemiei de coronavirus.

Potrivit Antena3.ro, evenimentul s-a petrecut în weekend-ul trecut, de Paște, iar imaginile au fost transmise live pe rețelele de socializare. La un moment dat, înfierbântați petrecăreților li s-a făcut chef de bătaie și s-au gândit, la cine altcineva, decât la…trupele speciale.

„Hai să ne batem! Să vină DIICOT-ul! Să vină mascații!”, se aud tinerii strigând, pe înregistrare.

Imaginile sunt aproape identice cu cele surprinse la petrecerea din Rahova, când unul dintre participanți, cunoscut drept „Spartacus idolu fetelor”, cerea intervenția organelor de ordine, proclamând revoluția.

Spre deosebire de vitejii din Rahova cărora li s-a îndeplinit dorința și au avut parte de bătaia poliției, curajoșii din Horezu au scăpat ca prin minune.

De altfel, clipul video a și dispărut de pe Facebook, însă nu înainte ca cineva să-l salveze și să-l posteze, în această dimineață, cu descrierea „Alt caz de conjunctivita la cerere”, pe pagina de Facebook Special Guys All Over The World, asociată luptătorilor din Trupelor Speciale ale Poliției.

În seara de Paște, în plină pandemie a coronavirusului, în cartierul Rahova din București, poliția și mascații au intervenit pentru a potoli un scandal al cărui principal protagonist a fost un individ venit de prin Germania, cunoscut ca Spartacus.

Înconjurat de mai mulți romi, acesta cerea să se bată cu poliția și cu jandarmeria, amenințând cu revoluția: „Să-nnebunesc dacă nu vine Jandarmeria, îi răsturnăm. M-am jurat pe copiii mei. Eu cu frații mei, și cu nepoții mei! Cum vine prima mașină, cum îi răsturnăm. Așteptăm Poliția! Să vină Poliția! Revoluție! Revoluție!”.

După ce scandalul s-a încheiat, iar revoluia din Rahova a eșuat, Spartacus – Vasile Badea – s-a ales cu dosar penal și a fost arestat pentru 30 de zile.