În aşteptarea turiştilor din toată lumea, dar mai ales a celor britanici şi germani, Guvernul de la Madrid dorea ca Marea Britanie să scoată Spania de pe lista ţărilor cu probleme, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Annamaria Damian relatează din Madrid.

”Orice persoană vaccinată este binevenită în Spania, începând din 7 iunie”, spunea, la Târgul Internaţional de Turism – FITUR, de la Madrid, premierul Pedro Sánchez. În aşteptarea decretului care se va publica sâmbătă în Buletinul Oficial, guvernul a transmis că, deşi nu vor mai fi impuse restricţii turiştilor, adică nu va mai fi nevoie de test negativ sau de carantină, ar putea fi totuşi stabilite două condiţii. Prima este ca ultima doză sau doza unică din serul anti-COVID să fi fost administrată cu minim două săptămâni înaintede a intra în Spania şi a doua se referă la vaccinurile aprobate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi ed Agenţia Europeană a Medicamentului.

Spania se redeschide lumii întregi. Vizitatorii trebuie să fie vaccinați

Astfel, Spania se redeschide aproape fără restricţii lumii întregi, sperând să recupereze după mai bine de un an numărul vizitatorilor şi reluarea zborurilor pe distanţă mare. Spania i-a invitat şi pe turiştii britanici să vină aici, încă din 24 mai. Problema este însă că reciprocitatea nu există, iar Guvernul de la Madrid a sperat până în ultima clipă că Executivul de la Londra va scoate Spania de pe lista ţarilor unde englezii nu sunt încurajaţi să îşi facă vacanţele. Cele mai afectate regiuni din această cauză sunt Insulele Baleare şi Insulele Canare, care au economia bazată pe turism. Costul total al pierderilor, potrivit celei mai mari asociaţii din domeniu, este de peste 380 de milioane de euro pe săptămână, dat fiind că Marea Britanie este principala piaţă de turişti pentru Spania.

Spania are acum o incidenţă de 117 cazuri la 100.000 de locuitori şi peste 40% din populaţie, adică mai mult de 19 milioane de locuitori, are administrată cel puţin o doză de vaccin anti-COVID. Guvernul a anunţata vineri că peste zece milioane de persoane au schema de vaccinare completă şi în unele regiuni chiar şi grupele de populaţie mai tânără au început să fie vaccinate. Campania este favorizată de ritmul de livrare a vaccinurilor, Spania primind în cursul săptămânii patru milioane de doze, cele mai multe de la Pfizer. Prima în topul regiunilor cu cele mai multe persoane vaccinate este Asturia, din nordul ţării, care are deja 33% din populaţie imunizată complet. (Rador)