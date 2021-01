Soția unui actor care s-a bucurat de popularitate a ajuns într-o situație deplorabilă. Este vorba despre fosta parteneră a lui Jeremy Jackson, unul dintre protagoniștii serialului Baywatch. Loni Willison a fost surprinsă, recent, căutând printr-un tomberon, în Los Angeles (SUA). În urmă cu doi ani a ieșit la iveală informația că femeia nu ar mai avea casă. Și ajunsese în situația în care se adăpostea pe străzi. Fost fotomodel de succes, Loni s-a ruinat pentru că a pierdut întreaga avere, în anul 2016, conform siteului retetesivedete.ro.

Soția unui actor celebru, manechin de succes, homeless

Ea și-a tăiat părul scurt și a explicat: „Așa, nimeni nu mă atacă”. Fosta divă a divorțat de actorul Jeremy Jackson și s-a afundat în consumul de droguri. Nu a putut să fie salvată, deși un prieten i-a oferit un tratament pentru dezintoxicare. Și asta în mod gratuit, pentru că acel program ar fi costat 90.000 de dolari, conform sursei citate.

„Nimănui nu-i pasă cu adevărat de mine”

Divorțul dintre Loni Willison și actorul din serialul Baywatch s-a produs în anul 2014. La câțiva ani distanță, fostul manechin a fost surprinsă trăgând după ea un coș de cumpărături. Aici se aflau toate bunurile cu care mai rămăsese. De asemenea, ea a trebuit să scormonească zilnic prin tomberoane pentru a supraviețui.

La un moment dat a fost văzută purtând mai multe rânduri de haine. Nu avea încălțăminte și purta doar șosete în picioare. Situație reprezentativă pentru starea deplorabilă în care a ajuns Loni Willison. „Nu am vorbit cu Jeremy. Nu vreau să vorbesc cu prietenii mei, mă descurc foarte bine. Nu vreau să mă ajute nimeni. Pot să trăiesc pe cont propriu. Am tot ce am nevoie chiar aici. Nimănui nu-i pasă cu adevărat de mine și nu vreau să-i văd, nu vor să mă vadă”. Declara Loni pentru The Sun, anul trecut.