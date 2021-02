Soţia pacientului ars şi trimis în Belgia, mărturii cutremurătoare. „Criminali cu sânge rece mi-au spus că au alte priorităţi”

„Mie îmi pare rău dacă dl. ministru spune că nu există un autor moral. Nu mă interesează ce culoare politică are fiecare, ce declară. Eu vă spun doar că nu se întâmplă nimic în România. Că a trebuit să ies public ca să-mi strig năduful ca să pot să-l duc acolo.

Prea târziu. Regret că nu am ieşit, poate, mai devreme. Dacă pleca vineri, poate se întâmpla să fie bine şi nu eram în situaţia asta astăzi. Pe mine nu mă interesează autorul moral. Pe mine mă interesează criminali cu sânge rece care mi-au spus direct în faţă că au alte priorităţi. A trebuit să aştept zile în şir, să-l plimb pe soţul meu în toată România, de la un spital la altul, ca să ajungă într-un final într-un spital unde cineva să-şi dea interesul pentru el. Doar că a fost prea târziu! Înţelegeţi? Mult prea târziu!”, a declarat văduva.

Femeia este supărată în primul rând pe cei de la Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă

Văduva a mai precizat că a deranjat-o tonul conversaţiei cu persoana de la DSU cu care a ţinut legătura, o persoană care răspunde la telefon. „Un domn doctor” despre care „cei de la DSU ştiu mai bine cine este”.

Mihaela Ganea, soția pacientului cu arsuri care a murit: „Domnul acela cu care m-am conversat mi-a spus în primă fază să am răbdare, că are alte priorităţi sau că trebuie să mă ia în ordinea priorităţilor şi care mi-a transmis că i-am stricat imaginea domnului Arafat!”. „Pe mine nu mă interesează imaginea nimănui, le-am transmis şi le transmit în continuare. Dacă trebuie să stric imagini, o s-o fac!”, a subliniat femeia în intervenţia de la Digi24.