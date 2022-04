Soția lui Volodimir Zelenski a spus că nu și-a mai văzut soțul de la începutul războiului. „Fac totul pentru a-mi păstra copiii în siguranță”

Ea a spus că „nu era timp pentru emoții” în acea dimineață, când familia și-a dat seama că războiul a început. „A început. Atât a spus el”, a declarat ea pentru revista Vogue. „Nu aș spune că a fost panică. Confuzie poate”, a spus ea. Când a întrebat ce ar trebui să facă cu copiii, Zelenski i-a spus: „„Vă voi anunța. Pentru orice eventualitate, adunați lucrurile esențiale și documentele”. Și a plecat din casă.”

Adăpostiți într-un loc sigur

Dimineața invaziei a fost ultima dată când Olena a văzut vreo aparență de normalitate, cum ar fi președintele îmbrăcat în costumul său obișnuit de lucru, mai degrabă decât în ​​hainele armatei pentru care a devenit cunoscut că le poartă. „În acele prime zile am sperat că am putea rămâne cu el”, a spus Olena. „Ni s-a ordonat să ne mutăm într-un loc sigur – dacă, în Ucraina, este posibil să găsim un loc sigur acum.”

De atunci ea a comunicat cu soțul ei doar prin telefon. „A fost necesar să avem grijă de copii, de stările lor emoționale”, a spus ea. „Așa că am încercat să fiu încrezătoare, zâmbitoare, energică, explicându-le că, da, este necesar să cobori la subsol și de aceea nu poți aprinde lumina.”

Olena a spus că femeile din Ucraina s-au confruntat cu „nesiguranță completă, amenințarea cu violența” de la începutul invaziei. „Sunt zeci de mii de femei cu copii în ruinele Mariupolului. Și nu vă puteți imagina prin ce coșmar trec. Pot spune zeci de astfel de povești”, a adăugat ea, potrivit Yahoo News.

Dorința de pace

Olena a povestit calvarul cu care s-a confruntat Iryna Yazova, un medic care a rămas în Bucha, orașul care s-a confruntat cu presupuse crime de război când era sub mâna de fier a Rusiei. Dr. Yazova a născut un copil „fără lumină, apă și gaz, într-o casă sub flăcări”, salvând vecinii și străinii de la focuri de armă, îngrijindu-le rănile. Ea a împărtășit apoi povestea unei profesoare de la orfelinat din Cernihiv, pe nume Natalia, care a adăpostit 30 de copii într-un subsol înainte de o evadare îndrăzneață sub focuri de armă.

Olena le-a reamintit cititorilor că femeile ucrainene „au trăit o viață pașnică și modernă” înainte de invazie, „cum trăiesc cititorii Vogue din fiecare țară”. Prima doamnă trăiește acum „la fel ca ceilalți ucraineni”, cu „o singură dorință: de a veni pacea”. „Și eu, ca orice mamă și soție, îmi fac în mod constant griji pentru soțul meu și fac totul pentru a-mi păstra copiii în siguranță.”