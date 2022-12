Soția lui Ilie Năstase a răbufnit. Ioana Năstase: „Eu am avut o căsnicie lungă, fericită, cu fostul meu soț”

În urma ultimului scandal, Ioana Năstase a făcut câteva declarații cu privire la relația pe care o are cu soțul ei, la acest moment. Se pare că divorțul va fi inevitabil.

Recent, cei doi au fost surprinși de paparazzi la o cafenea din Capitală, unde Ilie Năstase s-a prezentat cu un buchet de flori pe care i l-a oferit Ioanei. In imagine, fostul jucător de tenis pare învins și doborât de situație, în timp ce soția îl ignoră și își concentrează toată atenția la ecranul telefonului. Se pare că nici gestul de a aduce flori nu a fost apreciat de soția sa, care a plecat fără să ia buchetul de pe masă.

Întrebată dacă mai locuiesc împreună de către reporterii click.ro, Ioana Năstase a precizat ca de mai bine de două luni de zile nu mai locuiesc împreună. Ea locuiește în prezent în apartamentul pe care și l-a luat în urma scandalului în care a fost implicată și poliția în urmă cu un an, când Ilie ar fi avut un episod violent.

„Eu mi-am dorit întotdeauna să locuim împreună”

„Ilie stă acum într-un apartament, cu fratele lui, cu șoferul lui, el știe. Eu mi-am dorit întotdeauna să locuim împreună, dar, iată, că nu s-a putut. Eu stau în apartamentul meu. De când cu episodul acela urât, când am sunat la 112, știți voi, eu am încercat să-mi iau un apartament ca să pot fugi acolo, în caz de ceva se întâmplă. Am luat frica.

Ilie primește tot felul de telefoane noaptea! Da oricum, el de felul lui, nu prea stă pe acasă! Se îmbracă dimineața și pleacă și mai vine noaptea târziu! (…) Ilie este foarte libertin de felul lui! (n.r. întrebată dacă așa s-a purtat mereu) Dar eu l-am lăsat în pace, să fie cum vrea el. El pleacă când vrea, vine când vrea! Așa e el!

„Eu am avut o căsnicie lungă, fericită, cu fostul meu soț”

Eu nu am știut că va fi așa, atunci când m-am băgat în căsnicia asta. Eu am avut o căsnicie lungă, fericită, cu fostul meu soț. Aveam cu totul altă părere despre mariaj. Am tot încercat, însă, să-l iau pe Ilie așa cum e el, cu ciudățeniile lui.Ce să zic eu acum?! Atunci când nu mai există comunicare cu celălalt partener, când unul stă mai mult singur, cum e cazul meu, se duce totul de râpă, nu?! Nu prea mai e căsătorie asta!

Am stat până acum că am zis sa fiu om, să aibă și el pe cineva în caz că, Doamne ferește, i se întâmplă ceva! Are o vârstă totuși! I-am și zis: Ilie, nu mai bea! Și acum mă trezesc eu prin poze marea băutoare?! Hai să fim serioși! Am și eu familie care vede așa ceva, îi afectează astfel de scandaluri”, a declarat Ioana Năstase.

Ioana și Ilie Năstase s-au căsătorit religios la Techirghiol, pe 6 iunie 2020. Cununia civilă au făcut-o cu un an înainte, în luna aprilie, iar până în prezent au avut alte două tentative de divorț, însă Ilie a reușit să o convingă de fiecare dată pe Ioana să se întoarcă la el.