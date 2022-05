Ilie Năstase se revoltă! Legendarul sportiv nu este de acord cu ajutorul dat Ucrainei: „Nu este războiul meu, al României. De ce ne dăm noi mari?”

Ilie Năstase, fost jucător de tenis, intervine în scandalul cu privire la livrarea armelor în Ucraina. Acesta consideră că România nu ar trebui să intervină în acest război, mai ales că în urmă cu aproximativ jumătate de an, oficialii de la Kiev susțineau că nu recunosc limba română în rândul cetățenilor noștri aflați pe teritoriul lor.

Fostul jucător de tenis nu este de acord cu acțiunile lui Vladimir Putin, însă nici nu consideră că România trebuie să se implice în acest conflict militar. De asemenea, Ilie Năstase susține că războiul nu este al nostru și nici nu avem o armată care să facă față Rusiei.

„Eu am un respect mare pentru domnul general, care este informat, dar eu am dreptul sa nu fiu de acord. Nu este războiul meu, al României.

Cineva a spus ca nu e pregătită armata română de război. E pregătită, dar nu pentru un război cu Rusia, ci cu o țară mică. De ce vorbim noi mai mult decât Ungaria? De ce ne dăm noi mari? Acum şase luni Ucraina spunea că nu recunoaște limba romana in rândul românilor din Ucraina. Ştiaţi că a fost împotriva noastră să intrăm în NATO?

Condamn Rusia pentru războiul asta, dar nu sunt de acord ca noi să ne băgăm în faţă acolo, să ne ducem peste băiatul ală, care a fost actor. Suntem şi noi cineva.

Aţi văzut câte miliarde a primit Ucraina? Noi ce am primit de la SUA? Nu am primit nimic. A trebuit să ne plătim și rachetele. Suntem foarte importanţi in NATO, suntem cei mai importanţi după SUA”, a declarat fostul jucător de tenis, la România tv.

Ilie Năstase și Simona Halep nu sunt de acord cu excluderea tenismenilor ruși din competiții

Întrebat despre deciziile autorităților administrative ale tenisului cu privire la excluderea sportivilor ruși din competiții, Ilie Năstase a susținut că nu este de acord, deoarece vorbim despre un conflict politic.

”Este o mare greșeală. Nu e vina lor, oamenii nu au nicio vina. Politicienii sunt de vină”, a declarat fostul tenismen.

Simona Halep este o altă jucătoare de tenis celebră care le ia apărarea sportivilor din Rusia și susține că tot conflictul actual este politic. Sportiva îmbrățișează ideea ca tenismenii ruși să nu mai joace sub steag, însă nu consideră o decizie bună excluderea lor din competițiile importante.

„Nu vreau să vorbesc despre politică, pentru că în opinia mea este politică. Tenisul este un sport individual și, după părerea mea, sportivii nu au nicio vină. E o decizie grea. Sunt sigură că nu a fost o hotărâre ușor de luat. Mă simt tristă pentru tot ceea ce se întâmplă acum în Ucraina și pentru toți oamenii care suferă.

Sunt împotriva războiului și sper că se va încheia curând. Suntem aproape acolo. Nu este ușor pentru nimeni, dar tenisul e un sport individual. Sportivii nu mai joacă sub steagul Rusiei, ceea ce cred că a fost o mișcare bună. În rest, este politică și vreau să stau departe de asta. Iubesc sportul”, a declarat Simona Halep potrivit jurnalistului Ben Rothenberg.