Ilie Năstase își regretă acțiunile? Fostul tenismen și-a răsfățat soția. Cum a reacționat Ioana Năstase

Ilie Năstase a făcut un gest prin care a lăsat de înțeleg că regretă că a acuzat-o pe Ioana Năstase că a plecat de acasă cu 2 milioane de euro. Fostul tenismen a încercat să își împace soția, chiar dacă în ultima vreme au fost protagoniștii unui scandal de proporții.

Cei doi au fost surprinși recent la o cafenea din Nordul Capitalei, unde s-au întâlnit cel mai probabil pentru a discuta despre problemele din ultima perioadă. Ilie Năstase i-a adus Ioanei un buchet imens de flori, dar aceasta l-a refuzat și a plecat de la masă fără el, potrivit Spynews.

Ilie Năstase a acuzat-o pe Ioana Năstase de furt

Scandalul dintre cei doi a pornit după ce Ilie Năstase a acuzat-o pe soția sa că a furat bani din casă. Ioana Năstase a declarat că nu se pune problema de așa ceva și că ea a fost victima în această relație.

„Încă nu am apucat să discutăm, deoarece eu am preferat să plec un pic să mă liniștesc. Și nici nu vreau în perioada asta să-l văd, sincer! Vreau să mai treacă un pic timp.

Cum pot să mă acuze pe mine că am luat eu 2.000.000 (n.r. euro) și am plecat de acasă?! De fapt, el era pornit pe mine cu mai mult timp în urmă. De ce să mint! Îl simțeam, îl vedeam. Nu știu de ce, pentru că el este un om schimbător. Acum e ok, peste două ore… nu știu să vă spun ce s-a întâmplat. De fapt, sunt foarte multe lucruri de spus, dar îmi place să-mi spăl lucrurile în familie”, a mărturisit Ioana.

Ioana Năstase a mai povestit că Ilie Năstase a profitat de bunătatea și libertatea pe care i-a oferit. Aceasta ar fi trăit un coșmar atâția ani.

„Eu sunt genul de femeie care atunci când intră într-o căsnicie, face totul să rămână acolo. Fac tot ce-mi stă mie în puteri pentru a duce acea căsnicie frumos. Cu iubire, cu respect, cu tot ce se poate. Respectul, comunicare, pentru mine asta contează cel mai mult.

Când ele dispar, nu mai are sens. Și astea au dispărut demult, dar totuși eu am rămas în continuare, deoarece am considerat că el are nevoie de mine. El știa acest lucru, că sunt un om milos. L-am lăsat să facă ce vrea”, a mai spus bruneta, potrivit Fanatik.