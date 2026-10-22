Soția lui Cristian Rizea, obligată la plata a 114.030 de euro. Minciunile care au demontat apărarea Josettei

Un împrumut de 100.000 de euro, o restituire pe care instanța nu a considerat-o dovedită și explicații care se contrazic. Judecătoria Chișinău a admis integral acțiunea creditorului Veaceslav Belescu împotriva Josette-Ane-Marie Rizea. Motivarea hotărârii arată de ce apărarea acesteia nu a convins. Astfel, cuplul de șantaj mediatic Maricel Păcuraru-Cristian Rizea primește o lovitură financiară grea.

Prin hotărârea din 21 iulie 2026, instanța a dispus recuperarea a 100.000 de euro reprezentând împrumutul, a 1.000 de euro dobândă contractuală și a 13.030 de euro dobândă de întârziere. La acestea se adaugă 36.610 lei moldovenești, cheltuieli de judecată.

Rizea Josette-Ane-Marie a acționat cu o vădită rea-credință încă de la bun început. A semnat contractul de împrumut urmărind exclusiv deposedarea de bani omului de afaceri moldovean, ascunzând în mod fraudulos faptul că bunurile oferite ca garanție în România erau deja puse sub sechestru și indisponibilizate.

Pârâta nu a avut niciodată intenția reală de a returna suma împrumutată. A blocat orice tentativă de soluționare amiabilă și a refuzat categoric executarea obligației, acțiunile sale încadrându-se perfect în tiparul clasic al unei manevre de expropriere ilicite a fondurilor lui Veaceslav Belescu, susține partea vătămată.

Potrivit părții vătămate, intenția infracțională de escrocherie este pe deplin demonstrată de comportamentul ei procesual penal. Pârâta Josette-Ane-Marie Rizea a inventat o restituire fictivă a banilor în numerar și a încercat să inducă în eroare justiția prin utilizarea unor înscrisuri false, demontate definitiv prin expertize grafoscopice și prin hotărârea instanței.

Contractul fusese semnat la 15 decembrie 2022. Banii trebuiau restituiți până la 15 ianuarie 2023. Instanța a stabilit că Josette-Ane-Marie Rizea confirmase prin semnătură primirea întregii sume și își asumase personal obligația de rambursare.

Apărarea a prezentat însă două versiuni incompatibile. Pe de o parte, reprezentantul pârâtei a susținut că aceasta nu primise banii. Pe de altă parte, a afirmat că suma fusese restituită în numerar, chiar din fondurile acordate în decembrie 2022.

Judecătorul a observat contradicția: pentru a restitui un împrumut, trebuie să îl fi primit. În motivare, poziția pârâtei este calificată drept „constant contradictorie”, iar explicațiile incompatibile sunt considerate de natură să afecteze credibilitatea apărării.

În centrul procesului s-a aflat o recipisă datată 15 ianuarie 2023. Documentul, scris și semnat de Belescu, menționa primirea celor 100.000 de euro și achitarea dobânzii. Avea însă o problemă: făcea trimitere la un contract „din 15.12.2023”, o dată care, la momentul redactării recipisei, era încă în viitor.

Belescu a explicat că înscrisul privea un al doilea contract, din 31 decembrie 2022, pentru care banii nu mai fuseseră acordați. Potrivit relatării sale, soții Rizea au rupt originalul acelui contract în timpul întocmirii recipisei. Instanța a apreciat că explicația creditorului a fost constantă și susținută de celelalte probe.

Dar data greșită nu a fost singurul argument. Judecătorul a constatat lipsa dovezilor care să confirme plata efectivă. În plus, la dosar exista o cerere în care pârâta recunoștea pretențiile creditorului, întocmită după momentul pretinsei restituiri. Documentul conținea numărul dosarului, atribuit după introducerea acțiunii în iunie 2023. Pentru instanță, această împrejurare contrazicea susținerea că datoria fusese stinsă încă din ianuarie.

Nici expertiza prezentată de pârâtă nu a rezolvat problema. Ea confirma că Belescu scrisese și semnase recipisa, fapt recunoscut chiar de acesta. Nu demonstra însă că banii fuseseră restituiți și nici că documentul privea împrumutul pentru care se cerea plata.

Hotărârea consemnează și încercarea creditorului de a recupera banii amiabil. Notificarea trimisă la adresa declarată de pârâtă în contract s-a întors cu mențiunea „nereclamat”. Instanța a arătat că această situație nu putea fi imputată expeditorului.

Motivarea menționează existența unei cauze în care Belescu a fost recunoscut ca parte vătămată. Hotărârea analizată soluționează însă datoria civilă. Nu stabilește o condamnare pentru escrocherie și nu declară recipisa falsificată.

Sechestrul instituit în iulie 2023 asupra banilor sau bunurilor pârâtei este menținut până la executarea hotărârii. Soluția a fost pronunțată cu drept de apel în 30 de zile de la pronunțarea dispozitivului.