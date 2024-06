Politica Șoșoacă nu rămâne la Bruxelles. Anunțul a fost făcut de mâna ei dreaptă







Diana Șoșoacă a ajuns la Bruxelles, dar nu vrea să renunțe la cursa pentru președinție. Alături de Luis Lazarus, aceasta va reprezenta partidul S.O.S Salvați România în Parlamentul European. Cei doi au mers la Bruxelles și au anunțat ce planuri au pentru acest mandat.

Diana Șoșoacă nu renunță la candidatura pentru președinția României

În urma alegerilor din 9 iunie, fosta senatoare a fost aleasă europarlamentar. Cu toate acestea, Diana Șoșoacă nu vrea să renunțe la cursa alegerilor prezidențiale.

În fața sediului PE, aceasta a amenințat că va face cunoscute toate incidentele prin care a trecut în România. Fosta senatoare susține că George Simion ar fi primit pedeapsa cu închisoarea dacă se afla în altă țară, făcând referire la scandalul pe care l-au avut în plen.

Cât va sta la Bruxelles

Diana Șoșoacă vrea să rămână la Bruxelles până în decembrie. Ulterior, fosta senatoare are de gând să se întoarcă în România.

„Am să duc aici tot ce s-a întâmplat în Parlamentul României, ca să știe toată lumea de mizeriile și de scursurile din Parlamentul României (…) Pentru ce a făcut (George) Simion cu ‘te agresez sexual, scroafo’, își lua trei ani de închisoare cu executare. M-am săturat de mizeria la care am asistat și de discriminarea la care am fost supusă, de jigniri și de insulte… Noutatea: pentru prima dată în patru ani, o să am și eu birou (…) Am nevoie să stau aici câteva luni, până în decembrie, să rezolv niște probleme. Pe urmă o să ne ocupăm de altă poziție”, a spus Șoșoacă din fața Parlamentului European.

Diana Șoșoacă vrea să candideze la prezidențiale

Declarația sa a fost completată de Luiz Lazarus, care a subliniat că nu vor renunța la lupta pentru președinție.

„Venim la președinție”, a spus Luis Lazarus.

În lupta pentru alegerile prezidențiale s-au anunțat alte două nume cunoscute: Elena Lasconi și Ana Birchall! Candidat la șefia USR are o agendă pro LGBT și este decisă să intre în această cursă.

„Nu o să candidez decât dacă o să am sprijin din partea secretarului general și la Biroului Național. Mai durează o săptămână până ne lămurim și atunci voi lua o decizie. Asta e și definiția unui bun creștin, iubirea de aproape nu e condiționată. Familia mea, părinții mei sunt penticostali, sunt 100% pentru parteneriatul civil. Ăsta e secretul unui politician", a declarat Elena Lasconi.