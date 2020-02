Diagnosticată cu o boală autoimună, Sorina Pintea a spus că, la început, nu i-a dat prea multă importanță. „Mi-au apărut niște pete identice pe față. Am consultat un dermatolog care mi-a spus că am o simplă dermatită. Nu mă deranjau, era o chestiune estetică. De fapt, mi-a apărut întâi pe frunte o pată neagră. Dar am crezut că am o vânătaie. Am folosit unguente. Eram puțin obosită și am început să slăbesc.

Au început să mă doară picioarele, mâinile, dar am pus totul pe seama oboselii.

Am mers în vacanță. Petele s-au accentuat, starea de oboseală s-a accentuat, deși am stat cu familia șase zile în Turcia. Au început dureri pe partea stângă, dar am pus-o pe seama unei spondiloze. Mi-au apărut apoi pete și pe mâini, la degete și la unghii. Erau pete care mă și dureau. Al doilea dermatolog mi-a spus că am o eczemă la mâini și pe față altceva. Mi s-au recomandat alte unguente”, a povestit Pintea în emisiunea ”Sinteza zilei” de la Antena 3.

Apoi, fostul ministru a mers la alt medic: ”M-am dus la al treilea dermatolog. Mi-a dat alt unguent. Nimeni nu m-a întrebat sau poate nici eu n-am știu să leg aceste pete de o boală autoimună. Starea de oboseală s-a accentuat, am pus-o pe seama faptului că munceam foarte mult. Aveam petele de patru luni. Într-o dimineață m-am trezit cu mâinile strânse în pumni, am reușit după jumătate de oră să-mi desfac mâinile.

Mi-am dat seama că nu e în regulă. N-am reușit să mă îmbrac singură, a fost cumplit. Am mers la doamna profesor Ruxandra Ionescu și am avut un noroc formidabil. În zece minute mi-a spus că am miozită. Nu am reținut termenul. Mi-am făcut analizele. Mă uitam și nu-mi venea să cred că sunt ale mele. Doamna profesor mi-a spus că se confirmă, mi-a transmis că nu sunt bine”.

