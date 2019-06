Întrebarea la care nimeni nu se aștepta. Jurnalistul care a explicat de ce Sorina este norocasă

Jurnalistul Lucian Davidescu prezintă o listă cu 7 motive pentru care Sorina, fetița prinsă în mijlocul scandalului de adopție, s-ar putea considera norocoasă.





Redăm postarea jurnalistului

„De ce este norocoasă Sorina, fata adoptată din Baia de Aramă. Dincolo de imaginile care au cutremurat o țară și dincolo de detaliile judiciare care au divizat-o, iată și câteva motive de optimism – mai mult sau mai puțin cinic. Șapte motive pentru care Sorina, fetița prinsă în mijlocul scandalului de adopție, s-ar putea considera norocoasă:

1. Pentru că nu una ci două familii și-o doresc. Ceilalți 52.000 de copii instituționalizați sunt majoritatea greu adoptabili. Fie că părinții sunt extrem de pretențioși, fie că n-au parte de asistenți maternali iar în casele de copii dobândesc probleme de comportament sau adaptare, fie că sunt foarte bolnavi și au nevoie de multe tratamente scumpe pe care un părinte obișnuit nu și le-ar permite dar statul – da.

2. Pentru că în țara unde abia acum 20-30 de ani se făceau averi și cariere de pe seama adopțiilor, astăzi totul se face legal, și nimeni nu se gândește măcar să ceară vreo șpagă pentru că știe că ar intra deîndată la pușcărie. Dovadă că ultimul caz a fost tocmai în Teleorman și hăt în 2014, când copiii s-ar fi vândut pe doar 1000 de euro bucata.

3. Pentru că în țara unde instanțele sunt supra-aglomerate iar termenele se dau la sfântu-așteaptă, a avut norocul unui apel judecat cu celeritate, care a întors decizia de fond la doar două luni distanță, scurtând astfel perioada de incertitudine.

4. Pentru că Justiția din România și-a câștigat o reputație aproape impecabilă de integritate și profesionalism iar cea din Craiova nu este cu foarte mult sub media națională. Iar procurorii de la Curtea de Apel Craiova au avut inspirația să le ia cazul celor de la judecătoria Baia de Aramă, pentru motive temeinice care cu siguranță vor fi făcute publice vreodată.

5. Pentru că procurorul a reușit s-o descopere pe Sorina la percheziție, printre obiectele și înscrisurile pentru care obținuse mandat legal și – în ciuda unghiurilor de filmare defavorabile – a tratat-o totuși cu delicatețe: „Nu am tras de copil, l-am atins uşor, nu am strâns-o de mână, i-am vorbit calm.”

6. Pentru că le-a oferit din nou o cauză coumună susținătorilor statului de drept – rămași ușor dezorientați după dispariția lui Dragnea din peisaj – măcar cât să se poată recunoaște iar între ei.

7. Pentru că a câștigat admirația deopotrivă a lui Putin și a lui Soros, care au început deja să o distribuie în conspirațiile lor”.

