Sorin Grindeanu, numit ministru interimar al Agriculturii în locul lui Adrian Chesnoiu. Iohannis a semnat

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care se ia act de demisia lui Adrian Chesnoiu din funcţia de ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

De asemenea, premierul Nicolae Ciucă i-a transmis președintelui Klaus Iohannis propunerea de nominalizare a vicepremierului Sorin Grindeanu ca ministru interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, după ce Adrian Chesnoiu a demisionat din această funcţie.

Astfel, conform unui comunicat al Administrației Prezidențiale, președintele României, Klaus Iohannis, a semnat luni, 27 iunie 2022, următoarele decrete:

– Decret prin care se ia act de demisia domnului Adrian-Ionuț Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării rurale, şi se constată încetarea funcţiei de membru al Guvernului;

– Decret de desemnare a domnului Sorin Mihai Grindeanu, viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii, ca ministru al Agriculturii și Dezvoltării rurale, interimar.

Adrian Chesnoiu s-a retras din funcţie şi s-a autosuspendat din partid

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a cerut, joia trecută, Camerei Deputaţilor ridicarea imunităţii pentru efectuarea urmăririi penale faţă de Adrian Chesnoiu.

Ulterior, ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a anunţat că se retrage din funcţie şi se autosuspendă din Partidul Social Democrat. De asemenea, el le-a cerut deputaţilor să voteze pentru ridicarea imunităţii parlamentare.

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a decis să trimită cererea DNA de ridicare a imunităţii deputatului Adrian Chesnoiu la Comisia juridică pentru întocmirea raportului pentru luni, iar votul va fi dat în şedinţa de plen de marţi.

Fostul minustru Chesnoiu le-a cerur deputaţilor vot pentru ridicarea imunităţii

Fostul ministru al Agriculturii a spus că nu a comis nicio faptă penală şi, pentru a demonstra că nu este vinovat a cerut colegilor din Parlament un vot pentru ridicarea imunității

„Nu am săvârşit nicio faptă de natură penală sau de corupţie şi mi-am desfăşurat mereu cu integritate şi cu dedicare activitatea mea executivă. În urma apariţiei în spaţiul public a unor suspiciuni cu privire la activitatea mea ministerială, am luat următoarele decizii: le solicit tuturor deputaţilor din toate partidele vot pentru ridicarea imunităţii parlamentare, deoarece eu consider că suntem cu toţii egali în faţa legii şi vreau să am posibilitatea de a elimina orice potenţială suspiciune; mă retrag din funcţia de ministru – nu vreau să planeze nicio suspiciune asupra activităţii mele guvernamentale; de asemenea, mă autosuspend din Partidul Social Democrat! Vă mulţumesc tuturor celor care aveţi încredere în mine, în nevinovăţia mea şi în toate lucrurile bune pe care le-am făcut!”, a scris Adrian Chesnoiu pe pagina sa de Facebook.