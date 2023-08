Fondatorul Untold, marcat de dezamăgiri: Omul, în natura lui, vrea să te jupoaie

Sorin Gadola este unul dintre fondatorii festivalului Untold, care în aceste zile este în centrul unui scandal social. Fiul patronului Energobit nu a vorbit despre acest scandal, ci despre viața sa. A povestit despre boala gravă cu care a fost diagnosticat și a mărturisit că soția sa, Diana, a fost cea care i-a fost mereu alături și l-a ajutat să își schimbe viața în bine.

Soția lui Sorin Gadola a povestit despre perioada în care ei s-au cunoscut și l-a descris pe acesta ca fiind un om bun, cu multe calități.

„Nu eu îl ajut cu simplitatea, eu îi complic viața, ca orice femeie, ca să nu fie prea simplu și prea plictisit. Cred că asta a fost cea mai bună treabă din toată povestea pe care o să o spunem, pe care am conștientizat-o de puțin timp. Faptul că eu l-am cunoscut pe Sorin, cum era el în stare naturală, înainte de toate viciile și chestiile de tinerețe, că până la urmă nu e ceva unicat, că majoritatea le face. L-am cunoscut înainte să fie alterat de anturaje, practici și alte chestii. Am văzut că, de fapt, aluatul era bun și nu este un clișeu”, a povestit Diana Gadola în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”.

Dumnezeu le-a ghidat viața și i-a adus împreună

O bună perioadă de timp cei doi nu au mai vorbit, iar Diana a avut parte de o surpriză neplăcută atunci când s-au reîntâlnit. A aflat despre boala cu care a fost diagnosticat și despre viciile sale, însă i-a fost alături, fără ca măcar ea să își explice de ce a făcut acest lucru. Greutățile dar și bucuriile prin care au trecut împreună sunt puse pe seama voinței lui Dumnezeu.

Nu știam toată povestea, după aceea am aflat cu boala, nu am fost în peisaj când era bolnav, eram în București atunci. N-am înțeles de ce mă caută după cinci ani. Mă rugam la Dumnezeu «Doamne, sunt de 100 de ani singură, trimite-mi și mie un bărbat bun, iubitor, răbdător, sincer, onest». Și-mi scria Sorin. «Doamne, da-mi un bărbat bun, iubitor, răbdător, sincer, onest». Iar apărea Sorin. Tot persista și între timp a trecut prin tot felul de situații. Nu știu de ce am stat, că de obicei vii când e bine la om, nu când e rău. Dar am stat lângă el și după aceea cred că Dumnezeu i-a deschis ochii să vadă.

Dar în afară de faptul că am rămas singură lângă el, la greu, dup-aia, mai departe, Dumnezeu a făcut toată treaba, că eu n-am mai vrut nimic, n-am mai insistat, am zis «Doamne, nici nu-l mai vreau, doar să fie bine». Ne-a ajutat Dumnezeu când ne-am lăsat în voia lui, când nu am mai încercat să controlez eu tot”, a mai spus Diana.

Fonatorul Untold vorbește despre prietenii falși

Sorin Gadola a povestit că a avut ca un fel de relevație când a conștientizat că oamenii din jurul său nu îi erau cu adevărat prieteni. În primele ediții ale festivalului Untold i-a fost foarte greu și de multe ori ar fi avut nevoie de ajutorul celor apropiați, însă acest sprijin nu a venit niciodată. El spune că la început nimeni nu i-a dat un telefon, însă atunci când festivalul a început să aibă succes, au început și apelurile.

„Mi-a arătat Dumnezeu că erau departe de mine și că au fost întotdeauna. Nu e ceva glorios, ce revelație am avut eu, pur și simplu nu au fost lângă mine. Am avut momente mari de cumpănă cu sănătatea, în primele două ediții ale festivalului am avut tot felul de pățanii. Toți ceilalți care mă puteau ajuta, puteau să-mi dea un mesaj, puteau să mă sune, n-au făcut-o. După ce am făcut primele două ediții cu echipa, îmi suna telefonul continuu, nu mai puteam să îl folosesc. Și s-a întâmplat o chestie de care nu am fost deloc pregătit”, a povestit fondatorul Untold.

Atunci când succesul a început să apară și festivalul a căpătat o notorietate, a devenit și el destul de căutat. Sorin Gadola spune că toți colaboratorii îi cereau bani, pe lângă plata pe care o făcea pentru serviciile oferite de aceștia. Fondatorul Untold spune că alături de unii a crescut și a fost dureros să vadă că cei pe care îi credea prieteni nu i-au fost alături. Deși se întâmplau multe lucruri în jurul său, el nu vedea aceste nereguli. Diana, soția sa, a fost cea care i-a arătat adevărul.