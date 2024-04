Sport Sorana Cîrstea a coborât în ierarhia WTA. Ce loc ocupă Simona Halep







Simona Halep a revenit în ierarhia internațională. După luni de zile în care a fost suspendată, aceasta ocupă locul 1.143 în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA). În același timp, Sorana Cîrstea a coborât pe locul 29.

Sorana Cîrstea a coborât în clasamentul WTA

Sorana Cîrstea rămâne cea mai bine clasată jucătoare din România în ierarhia WTA, conform ultimului clasament publicat luni. Jucătoarea a a coborât de pe locul 24 pe 29, cu un total de 1748 puncte.

La Miami, aceasta a cedat meciul din optimi în favoarea Daniellei Collins, pierzând în două seturi 3-6, 2-6. După această competiție, Sorana Cîrstea a încasat 101.000 de dolari, precum și 120 de puncte WTA. De altfel, cele două rivale s-au mai întâlnit o singură dată în circuitul WTA, în 2018, la Roma, când românca a cedat în trei seturi, 3-6, 6-4, 4-6.

Cum arată clasamentul

Simona Halep a figurat ultima oară în clasamentul WTA pe 28 august 2023, când ocupa locul 1.138. Conform ierarhiei publicate astăzi, jucătoarea româncă se poziționează le locul 1.143.

În același timp, Ana Bogdan se menține pe locul 66 şi are 1054 puncte. Jaqueline Cristian a coborât în clasament pe locul 83, cu un total 884 puncte. Totodată, Irina Begu a urcat 11 locuri, iar în prezent se află pe locul 115, cu 667 de puncte.

Gabriela Ruse se află în continuare în top 200, urcând pe locul 168, cu 446 de puncte, în timp ce Irina Bara a coborât patru locuri până pe poziția 178, acumulând 421 de puncte, iar Miriam Bulgaru a urcat trei locuri până pe locul 185, cu 400 de puncte.

Sorana Cîrstea, despre înfrângerea de la Miami

Jucătoarea româncă a fost eliminată în optimile de finală ale turneului de la Miami. Sportiva română a fost învinsă de americana Danielle Collins, în vârstă de 30 de ani și clasată pe locul 53 în clasamentul WTA, cu scorul de 3-6, 2-6.

„A fost un meci complicat, nu pot să spun că am jucat prost, dar nu am făcut suficient. A fost un turneu bun. Astăzi, a jucat foarte bine, mult peste ce joacă în mod normal. După primul set, am simțit că a fost mult mai agresivă, a avut o mică șansă și în setul doi... Trebuia să-mi asum mai multe riscuri”, a spus Sorana Cîrstea.