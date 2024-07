Monden Sora lui Mircea Badea a luat o decizie neașteptată: Va fi un proces îndelungat







România. Sora lui Mircea Badea a anunțat că se întoarce în România. În 2021, Naty Badea s-a mutat în Italia, în apropiere de Veneția, la Mestre, dar acum a decis să revină în țara natală. Ea lucrează la Antena 3 din perioada de început a postului de televiziune, chiar dacă nu este la fel de cunoscută ca fratele său.

Sora lui Mircea Badea se întoarce în România

Naty Badea a declarat că a împachetat toate bagajele ei și ale fiicei sale și că deja au fost luate de o firmă de transport. Ea a spus că a făcut febră musculară de la atâtatea bagaje, dar că este nerăbdătoare să revină în România.

„A început marea mutare! Astăzi am trimis primele pachete în România – lucrurile personale ale mele și ale fiicei mele adolescente. 15 cutii, aproape 200 de kilograme. Am împachetat ieri patru ore, am făcut febră musculară”, a spus ea.

O așteaptă un proces lung

Sora lui Mircea Badea a spus că va fi un proces îndelungat, dar că ușor ușor se va reîntoarce în România. Ea a mai declarat că are emoții și că nu va uita cei trei ani locuiți în Italia. Aceasta a povestit că a cunoscut mulți oameni interesanți și că a trăit momente unice.

„Am împachetat și emoțiile, și unele nostalgii, asta pentru că în cei trei ani petrecuți în Italia sunt și amintiri frumoase, sunt și oameni frumoși pe care i-am cunoscut, atât români, cât și italieni. Am trimis toate cutiile acasă. Va fi un proces mai îndelungat, dar încet încet… ne întoarcem în România”, a mai zis Naty Badea.

Cine este Naty Badea

Sora lui Mircea Badea este jurnalistă și scriitoare. Ea a scris mai multe cărți, printre care și „Sunt Aici!”, „Sunt încă Aici” și „Rămâi cu bine! Rămâi cu mine!”, dar și în „Culoare dincolo de gri”. Aceasta a fost căsătorită cu Ciprian Chirvasiu, care a murit în urmă cu mai mulți ani, după ce s-a luptat cu o boală gravă. Cei doi au o fiică împreună.

În 2021, Naty și fiica sa s-au mutat în Italia. Jurnalista nu a dorit să spună de ce a luat această decizie, dar a recunoscut că Italia este destinația ei de vacanță preferată.