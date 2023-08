Sora lui Elon Musk, Tosca Musk, antreprenoare și sora CEO-ului Tesla Inc. și SpaceX, Elon Musk, a dat un interviu. Este cunoscută pentru talent în afaceri și are un cont Instagram cu 138 de milioane de urmăritori. Acolo a dezvăluit problemele neașteptate care vin odată cu numele ei de familie celebru. Mai ales cum explodează prețurile. Vorbind pentru Daily Mail, Tosca a discutat despre concepțiile greșite și presiunile financiare pe care le simte din cauza averii astronomice a fratelui ei. Ea este sora mai mică a celui mai bogat om din lume, care are o avere estimată la aproximativ 230 de miliarde de dolari, potrivit Forbes.

Tosca, renumită pentru rolul ei de fondatoare a serviciului de streaming și companiei de producție Passionflix, a împărtășit un incident care a subliniat aceste probleme. Ea a dezvăluit că, atunci când a căutat să obțină o locație pentru afacerile ei, inițial i s-a cerut o chirie de 5.000 de dolari. De îndată ce identitatea ei a devenit clară, tariful a crescut misterios la 25.000 de dolari.

Tosca Musk și-a exprimat frustrarea, afirmând că astfel de presupuneri sunt departe de a fi echitabile. „Locația urma să coste 5.000 de dolari. Dar când au auzit numele meu și au presupus că suntem bogați, au decis să ne taxeze cu 25.000 de dolari”, a declarat ea pentru Daily Mail, subliniind nedreptatea unui asemenea tratament. „Toată lumea presupune că fratele meu cel mare plătește pentru tot, dar nu este așa.”

Sora lui Elon Musk, femeie de afaceri de succes

Întrebată dacă Elon Musk oferă sprijin, fie financiar, fie sub formă de sfaturi de afaceri, Tosca Musk s-a aflat într-o situație delicată. Ea a descris-o ca pe o „sabie cu două tăișuri”, navigând cu atenție complexitățile relației ei cu miliardarul din tehnologie.

„Păi, este o sabie cu două tăișuri pentru mine să spun dacă fratele meu a ajutat în vreun fel. Dacă spun nu, atunci oamenii vor spune că nu mă sprijină deloc. Dacă spun da, vor crede că a plătit pentru tot”, a spus Musk.

Ea a continuat să-și exprime speranța că Elon Musk se va interesa de munca ei, afirmând: „Dar sper că se uită la filme. Acestea sunt cu siguranță un serviciu educativ pentru bărbați. Mai ales în ceea ce privește modul de comportare cu femeile.”

O copilărie complicată

Contrar opiniei populare, frații Musk, inclusiv frații ei Elon și Kimbal, nu au crescut într-o familie bogată. Și-au petrecut anii copilăriei în Africa de Sud alături de mama lor, Maye Musk. Maye Musk a luat decizia curajoasă de a divorța de tatăl lor abuziv, Errol. Atunci când copiii aveau vârstele de 5, 7 și 8 ani. Ca mamă singură, Maye a avut misiunea de a lucra la cinci joburi pentru a-și întreține familia. Determinarea ei a dus în cele din urmă la devenirea ei ca model de succes. Autoarea bestsellerului „A Woman Makes A Plan”, ea a devenit un exemplu.

Pentru Tosca, lecțiile învățate de la mama ei sunt neprețuite. Exemplul de muncă neobosită a lui Maye Musk și dorința ei de independență financiară au lăsat o impresie pregnantă asupra copiilor ei. Chiar și astăzi, Maye se străduiește să participe la toate evenimentele copiilor ei.

Tosca spune că întâlnește adesea oameni care încearcă să folosească conexiunea ei cu fratele ei celebru în beneficiul lor propriu. Poate identifica ușor când nu sunt sinceri și este hotărâtă să nu îi lase să profite de ea.