Sonia Simionov și Iuliana Pepene au acceptat provocarea America Express. Jurnalistele Antena 1 sunt favoritele telespectatorilor. Au șanse mari să ajungă în finală

Nouă echipe sunt pregătite pentru aventura America Express, Drumul Soarelui. Printre perechi se află și Iuliana Pepene și Sonia Simionov, jurnaliste Antena 1, care au acceptat provocarea. Ele sunt pregătite pentru a face față probelor și susțin că ambiția nu le lipsește.

Vedetele Antena 1 își doreau de foarte mult timp să participe în emisiune, asta pentru că ambele sunt personalități puternice. Iuliana Pepene, prezentatoarea știrilor de dimineață de la Observator, a convins-o pe colega ei, Sonia Simionov, corespondent de război, să participe la America Express.

Anunțul participării la competiția a fost făcut de Iuliana Pepene, care a precizat că decizia a fost una inconștientă, dar curajoasă.

„A venit momentul să vă anunț că în conformitate cu personalitatea mea colorată, am luat o decizie inconștient de curajoasă de a participa la cel mai cool Show de televiziune. N-a durat mult până am spus da, cam cât să o conving pe @soniasimionov să-mi fie parteneră în această nebunie. Bine, știam răspunsul ei (pentru că we’re soul sisters) așa că …let the Show begin! @americaexpressromania, venim!”, a fost mesajul scris de Iuliana Pepene pe pagina sa de Instagram.

Sonia Simionov și Iuliana Pepene, favoritele telespectatorilor America Express

Sonia Simionov a mărturisit că vrea să se bucure din plin de această experiență alături de colega sa de la Observator. Ambele jurnaliste sunt ambițioase și își doresc să ajungă cât mai departe în competiție.

„Cred că cel mai important este ca eu şi Iuliana să dăm tot ce putem ca să trecem de toate probele şi să nu cedăm… când simţim să cedăm. Să ne sprijinim şi să ne încurajăm. Ştii cum e, când simţi că nu mai poţi, mai poţi puţin. Şi apoi să râdem din nou. Eu şi Iuliana ne ştim de mulţi ani. Noi facem parte din redacţia Observator şi job-ul nostru este să facem ştiri. Deci relaţia noastră e mai mult de colegialitate şi se bazează pe respect pentru meseria de jurnalist. America Express ne va oferi un cu totul alt cadru de relaţionare”, a mărturisit jurnalista.

După ce a fost anunțată oficial prezența lor în cadrul competiției, fanii au început să își arate susținerea. Telespectatorii le doresc pe Sonia Simionov și Iuliana Pepene în finală. Unii le văd chiar și câștigătoarele America Express 2024.

„Serioase și determinate !!! Favorite!!!” / „Succes fetelor. O sa fiți favoritele” / „Succes fetelor. Va vad chiar câștigătoare.” / „Daaaaa …. nu ma asteptam….frumoasa surpriză….presimt ca am să țin cu fetele…..” / „Succes sigur veți face fata provocărilor” / „100% in finala sau chiar cistigatoare” / „Amândouă sunt tanc pe ambiție și determinare”, sunt doar o parte din comentariile lăsate de internauți pe rețelele de socializare.