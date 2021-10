Soluția spectaculoasă a președintelui Iohannis. Șeful statului se salvează din trecut. „Are experiența de care vorbeați, a trecut printr-o criză majoră”

Editorialistul EvZ, Dan Andronic a spus la Antena 3 că una dintre variantele pentru funcția de premier, este primarul Clujului, Emil Boc. Președintele Iohannis va trebui să facă o nominalizare în următoarele zile.

Într-un interviu pentru EVZ, Dan Andronic vorbește despre nominalizarea lui Boc și despre ce beneficii ar putea aduce primarul Clujului, pentru PNL.

Ați adus în discuția publică varianta cu Emil Boc nominalizat în poziția de premier. Vi se pare fezabilă soluția în actualul joc politic românesc?

Emil Boc ca și variantă de premier este una din ipotezele vehiculate în cercurile politice ale PNL. În primul rând, este un primar care a dovedit că poate face performanță, iar ritmul de dezvoltare al Clujului este invidiat de mulți alții.

De ce s-ar opri presedintele Iohannis la un om politic ca Emil Boc, în condițiile în care a mai fost premierul României, și a plecat din funcție tot printr-o criza politica?

Are experiența de care vorbeați, a trecut printr-o criză majoră, știe care sunt pârghiile care trebuie folosite pentru a atinge normalitatea. Este un om care înțelege foarte bine rolul politic al primului-ministru, dar are și dimensiunea economică a ceea ce trebuie făcut în România. Din acest punct de vedere nu cred că este un candidat pe care pe care PNL își permite să-l treacă cu vederea. S-ar putea ca Emil Boc să nu-și dorească această poziție și atunci va fi căutat un alt nume. Desigur orice variantă de premier este subiectul unei negocieri politice cu USR PLUS și UDMR.

Ce beneficii va aduce pentru PNL, nominalizarea lui Boc. Va putea redresa scorul partidului?

O conducere coerentă la nivel executiv și șansa de a recupera procentele pierdute!

Ce va face președintele Klaus Iohannis?

S-ar putea să ne surprindă pe toți și să meargă pe varianta dură, care exclude orice negocieri cu USR, AUR și PSD.