Soluția pentru a scăpa de dependența de gazul rusesc. Cristian Terheș: România trebuie să-și redeschidă termocentralele

Europarlamentarul Cristian Terheș a făcut o serie de comentarii referitoare la inițiativa Comisiei Europene de reducere a dependenței de gazul din Rusia. În acest context, a comentat declarațiile vicepreședintelui Comisiei Europene Frans Timmermans. Potrivit acestuia, este nevoie de o diversificare a furnizorilor de energie, dar și de accelerarea implementării proiectelor care vizează sursele de energie curată.

„Comisia Europeana a propus «REPower EU», un program de reducere a UE de dependenta de gazul rusesc. «Este foarte clar că suntem prea dependenți de Rusia pentru nevoile noastre energetice», a spus Frans Timmermans, vicepreședintele Comisiei Europene.

«Răspunsul la această preocupare pentru securitatea noastră constă în energia regenerabilă și diversificarea furnizorilor. Energiile regenerabile ne oferă libertatea de a alege surse de energie curate, ieftine, de încredere și ale noastre», a spus Timmermans”.

[«The answer to this concern for our security lies in renewable energy and diversification of supply. Renewables give us the freedom to choose energy sources that are clean, cheap, reliable and ours»]

Afirmatia lui Timmermans este în parte falsă, deoarece aceste «energii regenerabile» nu sunt deloc «ieftine», ba din contra”, a atras atenția europarlamentarul Cristian Terheș, într-o postare pe Faccebook.

România trebuie să-și redeschidă termocentralele

Potrivit spuselor sale, Uniunea Europeană intenționează să înființeze un fond în valoare de aproximativ 72 de miliarde de euro. Cu acești bani ar urma să fie susținuți cei care nu-și pot achita facturile pentru energie. Acestea au crescut în ultima perioadă pe fondul crizei energetice dar și din cauza războiului din Ucraina.

„Chiar săptămâna trecută am avut o dezbatere la Bruxelles cu privire la faptul că se dorește crearea unui fond de cca 72 miliarde de euro prin care să fie ajutați cei care nu-și pot plati facturile crescute. Fondul va fi finanțat din taxe mărite. Tot acest mecanism cu energiile regenerabile nu este sustenabil în momente de criză. Ce te faci dacă nu bate vântul, e noapte și e secetă? Pentru a-și acoperi necesarul de consum energetic, România trebuie să redeschidă termocentralele și să finalizeze proiectele de hidrocentrale începute”, a mai scris Cristian Terheș pe Facebook.

Florin Cîțu a anunțat redeschiderea sectorului minier

Declarații cu privire la redeschiderea termocentralelor au fost făcute și de președintele PNL, Florin Cîțu. Acesta a precizat că, în perioada următoare vor fi angajate aproape 600 de persoane în sectorul minier. Astfel, capacitatea energetică a României se va îmbunătăți cu încă 300 de MW.

„Ieri (marți, 8 martie – n. red.) a fost o discuţie mai lungă pe energie. Aseară, premierul s-a întâlnit cu cei de la Complexul Energetic Muntenia şi cei din Hunedoara pentru a reporni acele capacităţi care folosesc cărbune. Este clar că, în această situaţie complicată, toată Europa se uită la surse alternative pentru a produce energie. Şi România avea deja aceste resurse. Vom vedea dacă va trebui să importăm şi cărbune. Vor fi adăugaţi 300 MW. Asta înseamnă că va trebui să angajăm vreo 600 de persoane din nou în sectorul minier, ceea ce este o vestă bună pentru aceşti oameni, care au suferit”, a afirmat Florin Cîţu la Senat.