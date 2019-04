Regina din Saba și Solomon. Un studiu genetic ar putea confirma un mit biblic

Moștenirea genetică a reginei din Saba ar putea să dăinuiască în Etiopia, potrivit unei noi cercetări care dovedește melanjul genetic între populațiile etiopiene și cele siriane și israeliene.





Regina din Saba, cunoscută în Etiopia ca Makeda, este menționată atât în Biblie, cât și în Coran. Biblia tratează relațiile diplomatice dintre acest monarh și regele Solomon din Israel, dar tradiția etiopiană afirmă că relația lor a devenit ai profundă: fiul Makediei, Menelik I, primul împărat al Etiopiei, se spune a fi urmașul lui Solomon, scrie livescience.com.

Indiferent această poveste este adevărată sau nu, noi dovezi arată legături strânse între Etiopia și grupurile din afara Africii. Unii etiopieni au 40-50% din genomul lor mai apropiat de populațiile din afara Africii, a declarat cercetătorul Toomas Kivisild, de la Universitatea din Cambridge.

"Am calculat distantele genetice si am constatat ca aceste regiuni non-africane ale genomului sunt mai apropiate de populatiile din Egipt, Israel si Siria", a declarat Kivislid.

Istoricii stiu ca Etiopia a fost mereu la granita dintre culturile Orientului Mijlociu si cele africane, insa pana acum nu fusese facut un stiudiu genetic al populatiei. Echipa de specialisti, condusa de profesorul Toomas Kivisild, a cercetat ADN-ul a 188 de barbati, din populatii diferite.

Concluzia lor a fost ca primul contact care a dus la amestecarea populatiei etiopiene cu vecinii lor, printre care Siria, Israelul si Egiptul, a avut loc in urma cu 3.000 de ani. Descoperirea ofera credibilitate teoriei privind stabilirea rutelor comerciale intre cele doua regiuni, in jurul anului 1.000 i.Hr, cand a domnit regina Makeda, denumita in Biblie “regina din Saba”.

