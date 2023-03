Soldatul ucrainean împușcat de ruși a fost identificat. Imaginea sa a devenit simbolul eroismului în război

Autoritățile ucrainene au reușit să-l identifice pe soldatul ucrainean împușcat de ruși într-o pădure, după imaginile distribuite pe rețelele de socializare. Un clip cu execuția prizonierului de război, care strigă „Slava Ukraini!”, a devenit viral pe rețelele de socializare. Ultima imagine cu el în viață, trăgând liniștit dintr-o ultimă țigară, înainte de execuție a fost sursă de inspirație pentru mai mulți artiști.

Militarul executat de ruși este Timofei Miholaiovici Șadura, din Brigada 30 Mecanizată, au anunțat camarazii săi de luptă. El a fost dat dispărut de la începutul lunii februarie, pe frontul din Bahmut.

„Ieri a apărut pe rețelele sociale și în mass media o înregistrare video cu împușcarea unui soldat al Forțelor Armate ale Ucrainei, care a fost executat de ocupanții ruși după ce a strigat «Glorie Ucrainei!». Potrivit datelor preliminare, soldatul împușcat este Timofei Miholaiovici Șadura, din Brigada 30 Mecanizată.

Timofei Șadura este dat dispărut din 2 februarie 2023, după ce a luptat în zona orașului Bahmut. În acest moment, trupul soldatului se află în teritoriile temporar ocupate. Confirmarea finală va fi stabilită după ce trupul acestuia va fi returnat și se vor face examinări suplimentare”, au anunțat reprezentanții Brigăzii 30 Mecanizate, într-o postare pe Facebook.

Aceștia și-au exprimat condoleanțele familiei soldatului executat de ruși.

O înregistrare video cu execuția militarului ucrainean, de câteva secunde, s-a viralizat pe rețelele sociale, În clip, apare un bărbat neînarmat, în uniformă ucraineană, în picioare într-o groapă într-o pădure, fumând liniștit dintr-o țigară. La un moment dat, prizonierul rus, strigă „Slava Ukraini!” („Glorie Ucrainei”) privind spre cei care îl filmau, iar instantaneu se aud rafale de arme automate.

Omul se prăbușește la pământ, împușcat de mai mulți trăgători ale căror figure nu apar în filmare. Pe final, după ce corpul s-a prăbușit la pământ se aude o voce care strigă în rusă, „Mori, javră!”.

Salutul „Glorie Ucrainei” şi răspunsul „Heroiam Slava” („Glorie eroilor”) a devenit simbolic în Ucraina din epoca postsovietică. Iar de la începutul războiului a căpătat o semnificaţie specială, fiind folosit în mod curent. Astfel, pentru camarazii săi, dar și pentru ceilalți ucraineni, bărbatul executat, este un erou. Ultima imagine, cu el în viață, trăgând din țigară a făcut înconjurul internetului, iar mulţi compatrioți de-ai săi l-au salutat cu „Heroiam Slava” ca răspuns. Această imagine a fost reprodusă de mai mulți artiști, fotografia devenind un simbol al eroismului ucrainean în fața rușilor invadatori.

