Soldații din Coreea de Nord, obligați de Kim și Putin să se sinucidă

Aproximativ 2 700 soldaţi nord-coreeni au fost răniţi și 300 de au fost ucişi luptând alături de Rusia în Ucraina, a susținut un deputat sud-coreean în cursul zilei de luni, citând agenţia de spionaj a Seulului.

Memorandumurile găsite asupra soldaților nord-coreeni decedați au idicat faptul că aceștia aveau ordine să se sinucidă în loc să fie luați prizonieri. Potrivit unui deputat sud-coreean, citând informații furnizate de agenția de spionaj a Seulului, aproximativ 300 de soldați nord-coreeni au fost uciși și 2.700 răniți în conflictul dintre Rusia și Ucraina.

Seulul a raportat anterior că liderul nord-coreean Kim Jong Un a trimis peste 10.000 de soldați pentru a sprijini Moscova în războiul împotriva Kievului, în schimbul asistenței tehnice ruse pentru programele de arme și sateliți ale Phenian-ului, care au fost supuse sancțiunilor internaționale.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, la sfârşitul săptămânii, că Kievul a capturat doi soldaţi nord-coreeni. El a difuzat o înregistrare video cu aceștia care sunt interogaţi, subliniind posibilitatea unui schimb de prizonieri pentru ucrainenii capturați.

Un bărbat poate fi auzit vorbind cu un oficial ucrainean prin intermediul unui interpret, spunând în comentarii traduse că nu știa că va lupta într-un război cu Ucraina și că comandanții săi „i-au spus că era doar un antrenament”.

În discuția tradusă, unul dintre bărbați afirmă că vrea să se întoarcă în Coreea de Nord. Celălalt spune că va face ceea ce i se spune, dar, dacă i se dă șansa, vrea să trăiască în Ucraina.

In addition to the first captured soldiers from North Korea, there will undoubtedly be more. It’s only a matter of time before our troops manage to capture others. There should be no doubt left in the world that the Russian army is dependent on military assistance from North… pic.twitter.com/4RyCfUoHoC

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2025