Sofia Vicoveanca, vacanță în Bali împreună cu familia: „Mă duc să mai văd lumea, să-mi bucur sufletul. Azi ești, mâine nu ești”

Deși a depășit deja vârsta de 80 de ani, Sofia Vicoveanca are o energie debordantă. Astfel că, între obligațiile sale profesionale, care îi ocupă o mare parte din timp, celebra cântăreață de muzică populară își ia o binemeritată pauză. Sofia Vicoveanca va pleca în vacanță în Bali împreună cu fiul ei și cu una dintre nepoatele sale.

Călătoria este un cadou pentru artistă din partea fiului ei, Vlad, operator TVR. Până atunci, ea va merge în Italia, unde le va cânta românilor din Padova și Torino. În aprilie, artista va traversa oceanul pentru a-i încânta pe românii din Canada.

Într-un interviu pentru viva.ro, cântăreața a vorbit despre călătoriile sale, dar și despre trucurile de frumusețe care o ajută să rămână tânără. Ea își tratează ridurile cu ulei de măsline extravirgin, în care pune busuioc.

„Azi ești, mâine nu ești. Să încercăm să ne bucurăm să nu supărăm pe nimeni”

Azi ești, mâine nu ești. Să încercăm să ne bucurăm să nu supărăm pe nimeni.(…) Plecăm pe data de 23 ianuarie. Acesta este cadoul băiatului meu. Și m-a întrebat: ‘Mama te prinzi?’ Și îi zic: ‘Păi, măi, nu știi cu cine te pui!’ Și sigur că mă duc, mă duc să mai văd lumea, să-mi bucur sufletul.

Azi ești, mâine nu ești. Să încercăm să ne bucurăm, să nu supărăm pe nimeni (…) Am fost în Kenya, în urmă cu un an. Nu am fost în Australia, e singurul loc unde nu am ajuns și unde nu am cântat. În rest, am mers în toată lumea cu cântecul meu. Mergem cu Dumnezeu înainte. Este loc pentru fiecare, totul este să reușim să ne înțelegem. Să dea Dumnezeu să fie pace și liniște, că este mare lucru!

Tătăl Sofiei, prizonier la Ruși

Puțini știu ca Sofia Vicoveanca s-a născut în Ucraina, iar familia sa fost refugiată în al Doilea Război Mondial.

„Eu sunt una dintre refugiate și nu am amintiri din perioada respectivă, fiind prea mică. Dar lacrimile mamei mele au spus tot. Știu ce înseamnă. Și eu, acum, când a fost avalanșa aceasta cu refugiații din Ucraina, unde m-am născut eu, nu am avut curaj să mă duc la Siret. Cred că aș fi murit.

Mama ne-a crescut, pentru că tatăl meu a fost prizonier la ruși. Mama m-a pregătit pentru viață, pentru lumea satului, pentru muncă… Și, acum, Doamne să nu mă auzi ce spun, dar dacă ar fi să o iau de la început, eu nu aș muri de foame. Pentru că ce am învățat nu am uitat. Știu tot rostul casei, știu să țes covoare, știu să cos.

Mama m-a învățat să mulțumesc, să salut oamenii. Mai nou, văd că nu mai dă nimeni ‘Bună ziua’. Și este foarte important. Asta înseamnă cei 7 ani de acasă și chiar aș da vina pe părinți pentru asta”, a spus cântăreața de muzică populară.