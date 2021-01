Şoferul filmat în timp ce a lovit cu maşina o persoană şi un cărucior cu bebeluşul în el, a fost arestat preventiv.

„Instanţa a dispus arestarea preventivă”, a informat Biroul de presă al Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti.

Poliţiştii bucureşteni au demarat cercetările după ce vineri dimineaţă au primit o sesizare la 112 cu privire la incident.

Poliția Capitalei anunță că șoferul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Aşadar, şoferul care a lovit cu maşina bebeluşul aflat în cărucior a fost arestat pentru tentativă de omor.

„Astăzi, în jurul orei 10,40, prin apel 112, o persoană a sesizat că a fost lovită cu intenţie, ea şi copilul aflat în cărucior, de un conducător auto.

Secţia 25 Poliţie a efectuat primele verificări pentru identificarea şi depistarea conducătorului auto”, a anunţat Biroul de presă al DGPMB.

„Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri din Poliția Capitalei. Se anchetează infracțiunea de tentativă la omor, cu inculpatul în stare de reținere”, anunța Poliția Capitalei.

Şoferul care a lovit un cărucior cu bebeluşul în el, declarație ciudată

„Nu am ce sa regret, pentru că nu am comis în mod intenţionat nicio faptă. Am vrut să dau cu spatele şi, în loc să bag în marşalier, am încurcat vitezele.

Am băgat în viteza 1 şi automat masina a luat-o puţin în faţă.

Nu-l cunosc pe acest bărbat care a ieşit cu fetiţa la plimbare, dar ce pot să spun e că el m-a provocat.

M-a înjurat şi a pus în mod intenţionat căruciorul în faţa autoturismului meu, astfel încât să îmi blocheze trecerea.

A mutat căruciorul din partea stangă în partea dreaptă.

Nu am fugit de la faţa locului. Am plecat pentru că barbatul mă înjura şi mă filma şi nu am mai suportat.

Ma duceam la serviciu şi am fost sunat de cineva din poliţie să vin până la secţie, că am lovit un copil”, a spus şoferul instanţei.