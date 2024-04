Social Șoferița care a intrat într-o stație de autobuz, în Republica Moldova, primele declarații după tragedie







În Republica Moldova, la Tighina, o tânără în vârstă de 20 de ani, aflată la volan a produs o tragedie. Femeia a scăpat controlul mașinii și a intrat într-o stație în care se aflau mai multe persoane. Alături de șoferiță se afla prietenul acesteia, aflat pe scaunul din dreapta. Bărbatul, proprietar al autovehiculului, era în stare de ebrietate. În cele din urmă, scăpată de sub controlul soferiței, mașina s-a oprit într-un gard.

Femeia din Republica Moldova, care a omorât un bărbat și a băgat alte trei persoane, în timp ce se afla la volan, a dat primele explicații

Femeia a provocat accidentul în urma căruia un bărbat a decedat pe loc, iar alți doi bărbați și o femeie au ajuns la spital, cu răni multiple. Evenimentul rutier s-a produs la data de 17 aprilie.

Șoferița a vorbit despre momentele care au precedat această dramă. Ea avea viteză, carosabilul era umed și în acest timp, tânăra se certa cu prietenul ei. „M-am urcat la volan, prietenul era în stare de ebrietate. În mașină ne certam. Mergeam cu viteză excesivă, până la 100 de km. Mergeam, carosabilul era umed, lunecos, iar de pe drumul adiacent, drep în față a apărut un alt automobil. Am început să frânez, ambii am intrat în panică. Prietenul a mișcat brusc volanul și am derapat de pe traseu. În acest moment am auzit țipete și am înțeles că am ajuns într-o mulțime de oameni””, a explicat șoferița. Care, acum, riscă 5 ani de închisoare.

Și prietenul șoferiței este vinovat și s-a ales cu dosar penal

Și prietenul ei s-a ales cu dosar penal, pentru că ar fi tras de volan, având o mare vină la producerea accidentului teribil.

Femeia a mai precizat că are permis de conducere, dar în momentul în care a produs accidentul nu îl avea în posesie, după cum notează unimedia.info.