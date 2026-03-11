Șoferii cu mașini înmatriculate în străinătate, prinși mai rapid în Republica Moldova. Codul Contravențional schimbat

Republica Moldova. Șoferii care comit încălcări rutiere în Republica Moldova cu vehicule înmatriculate în alte state vor putea fi sancționați mult mai rapid. Aceasta după ce Guvernul a aprobat, pe 11 martie, modificări importante la Codul contravențional, menite să simplifice procedurile și să faciliteze cooperarea internațională în domeniul siguranței rutiere.

„Acest proiect va face procedurile mai clare, va ajuta la cooperarea cu autoritățile din alte țări și va asigura un tratament corect pentru toți conducătorii auto, crescând, totodată, siguranța în trafic”, a declarat ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail Nichitin, în cadrul ședinței de Guvern.

Oficialul a explicat că inițiativa completează cadrul legislativ existent privind schimbul de date între state. Noul mecanism va permite transmiterea rapidă și sigură a informațiilor despre abaterile rutiere detectate cu mijloace tehnice certificate, facilitând identificarea contravenienților și aplicarea sancțiunilor.

„Modificările vor contribui la aplicarea mai eficientă a sancțiunilor și la asigurarea unor reguli egale pentru toți șoferii, indiferent dacă sunt din Republica Moldova sau din alte țări. În același timp, acestea vor ajuta la creșterea siguranței în traficul rutier. Menționăm că, începând cu 2022, se înregistrează o scădere a numărului de accidente rutiere. Comparativ cu anul trecut, numărul persoanelor decedate în accidente rutiere a scăzut cu 10%.”, a menționat ministrul.

Ministerul Afacerilor Interne a creat deja un punct național de contact pentru gestionarea acestui schimb de informații. Acesta va funcționa în cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică și va asigura cooperarea transfrontalieră cu autoritățile din alte state pentru identificarea șoferilor și aplicarea sancțiunilor.

Nota de fundamentare a proiectului explică că legislația existentă reglementează în general constatarea și sancționarea contravențiilor rutiere, însă nu oferă norme clare pentru cazurile în care încălcările sunt comise cu vehicule înmatriculate în alte state.

„În lipsa unor norme explicite, procedurile de notificare, examinare și aplicare a sancțiunilor pentru șoferii nerezidenți pot fi dificile, ducând la contestarea actelor administrative și practici neuniforme”, se arată în document.

Modificările legislative vin ca răspuns la creșterea traficului rutier internațional și la necesitatea instituirii unor mecanisme eficiente care să permită identificarea abaterilor, comunicarea actelor contravenționale și executarea sancțiunilor prin cooperare internațională.

Proiectul urmărește, de asemenea, alinierea legislației naționale la standardele Uniunii Europene privind schimbul de informații în domeniul siguranței rutiere. În plus, acesta este pregătit în contextul integrării Republicii Moldova în sistemul EUCARIS, care permite schimbul automatizat de date între state.