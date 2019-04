Societatea Timișoara răspunde public președintelui: ”Explicațiile primite nu au avut darul să ne convingă”

Societatea Timișoara contestă public răspunsul primit din partea Administrației prezidențiale – Cancelaria ordinelor referitor la cererea privind retragerea decorațiilor persoanelor condamnate sau a celor care au făcut poliție politică. Timișorenii au transmis, marți, o scrisoare deschisă adresată președintelui României, Klaus Iohannis.





”Explicațiile primite din partea Administrației prezidențiale – Cancelaria ordinelor nu au avut darul să ne convingă”, arată reprezentanții Societății Timișoara.

”Ați scris că persoanelor condamnate prin hotărâre judecatorească rămasă definitivă li se vor retrage decorațiile de către Administrația prezidențială, în funcție de rezultatul analizei acestei instituții, urmând a se lua o decizie care ar putea conduce la retragerea decorațiilor prin decret. Ne-ați dat și un exemplu de persoană condamnată căreia i s-a retras, prin decret, decorația. Un singur exemplu. Pe lista, care nu se vrea exhaustivă, pe care am anexat-o la cererea noastră, sunt persoane condamnate, cu foarte mult timp în urmă, asupra cărora nu s-a luat încă nici o măsură. Chiar atât să dureze o analiză destul de simplă? Am să vă dau câteva exemple. Adrian Nastase – decorat în 2002, condamnat definitiv în 2013. Irina Paula Jianu – decorată în 2004, condamnata în 2015. Miron Tudor Mitrea – decorat în 2002, condamnat în 2015. În aceeași situație se află și celelalte 14 persoane a căror situație am expus-o în scrisoarea noastră. Au trecut între 4 și 6 ani de când au rămas definitive aceste condamnări. Considerăm că a fost timp suficient pentru a lua o hotărâre. Și, încă o dată, sunt doar câteva exemple, nu avem expertiza necesară pentru a face o analiza completă. Nu putem înțelege care este deosebirea între persoanele condamnate cu executare și cele cu suspendare. Am înțeles că așa este prevăzut în lege. Înseamnă că trebuie să inițiați modificarea legii deoarece codul penal nu face deosebiri între persoanele condamnate cu sau fără executare. O persoană condamnată este o persoană considerată vinovată de către instanța de judecată. Considerăm că o astfel de persoană nu poate beneficia de o decorație care înseamnă, de fapt, o onoare pe care noi, cetățenii acestei țări o acordăm unor persoane pentru activitatea lor Considerăm că trebuie inițiată o modificare legii, nefiind logic ca persoanelor care au făcut poliție politică, în sensul legii, să rămână cu decorațiile primite. Vă rugăm, din nou, să luați în considerare argumentele noastre și să acționați în conformitate cu cererea noastră”, arată, în scrisoarea adresată președintelui țării, Florian Mihalcea, președintele Societății Timișoara.

Cerere rămasă fără răspuns de trei ani

Lista persoanelor decorate și condamnate sau care au făcut poliţie politică, așa cum a fost înaintată de Societatea Timișoara președintelui țării, îi cuprinde pe următorii: Adrian Năstase - Ordinul Steaua României, în grad de Mare Cruce, 2002, Irina Paula Jianu - Ordinul Pentru Merit, în grad de Cavaler, 2004, Miron Tudor Mitrea - Ordinul Steaua României, în grad de Cavaler, 2002, Şerban Alexandru Brădişteanu - Ordinul Steaua României, în grad de Mare Ofiţer (2002) și Ordinul Meritul Sanitar, în grad de Cavaler (2010), Rodica Mihaela Stănoiu - Ordinul Steaua României, în grad de Cavaler, 2002, Dumitru Zamfir - Ordinul Steaua României, în grad de Comandor, 2000, Ion Stan - Ordinul Serviciul Credincios, în grad de Cavaler, 2004, Constantin Octavian Boşcodeală - Ordinul pentru Merit, în grad de Cavaler, 2004, Vasile Astărăstoae - Ordinul Meritul Sanitar, în grad de Comandor (2004) și în grad de Cavaler (2004), Eugen Bădălan - Ordinul Serviciul Credincios, în grad de Mare Cruce (2000), Ordinul Meritul Militar clasa a III-a (1989), clasa a II-a (1993) și clasa I (1998), Medalia Meritul Militar clasa a II-a (1978) și clasa I (1984), Remus Truică - Ordinul Serviciul Credincios, în grad de Cavaler, 2004, Sergiu-Tudor Medar - Ordinul Steaua României, în grad de Ofițer, 2000, Corneliu Dobrițoiu - Ordinul Steaua României, în grad de Ofițer, 2000, Corneliu Duță - Ordinul Steaua României, în grad de Ofițer, 2000, Gheorghe Bucur - Ordinul Steaua României, în grad de Cavaler, 2004, Mihai Necolaiciuc - Ordinul Steaua României, în grad de Cavaler, 2000 și Dorinel Mihai Mucea - Ordinul Steaua României, în grad de Cavaler, 2004.

Societatea Timișoara a cerut, inițial, retragerea decoraţiilor si ordinelor Statului Român acordate unor persoane condamnate penal, în data de 10 martie 2016. Anul acesta, organizația a revenit asupra cererii rămase fără soluționare, arătând că ”Decoraţiile şi ordinele României, precum si principiile și valorile pentru care ele sunt acordate, sunt grav compromise prin menţinerea lor în posesia unor persoane compromise ele însele, legal si moral. Mai mult, abuzând de calitatea lor, în acest moment nemeritată, de deţinători ai unor distincţii de stat, purtătorii decoraţiilor se erijează în apărători ai demnităţii naţionale, chemând în faţa consiliilor de onoare a ordinelor personalităţi cărora le reproșează acţiuni de denigrare a României, ignorând faptul că însăși prezenţa lor în această elită a vieţii publice a ţării dezonorează România şi pe toţi românii”.

