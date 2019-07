Au trecut 50 de ani de când NASA a trimis primii oameni pe lună. 20 iulie 1969 va rămâne o dată istorică. Cu toate acestea, unii cred că au existat evenimente pe Lună care au fost ascunse.

Ufologii dar şi unii specialişti susțin că NASA era conștientă de existența vieţii extraterestre pe Lună

„Ei au șters tot, pentru numele lui Dumnezeu, 40 de role cu filmări care arătau probele existenţei extratereştrilor” a afirmat Dr. Steven Greer, fondatorul Disclosure Project și Centrul pentru Studiul Inteligentei Extraterestre (CSETI). Acesta susține că a purtat discuții secrete cu apropiații lui Neil Armstrong și Buzz Aldrin.

Dr. Greer a declarat într-un articol publicat pe blogul său că oamenii apropiaţi celor care au pășit pe lună au admis că cei doi astronauți au văzut lucruri pe care şi le-au asumat. El a scris: „Prieteni apropiaţi, dar şi membri din familiile lui Neil Armstrong și Buzz Aldrin mi-au spus că au existat, într-adevăr, mai multe OZN-uri în jurul craterului în care modulul lunar a aterizat pe lună și că au fost văzute atât de Armstrong, cât și de Aldrin”.

„Am vorbit și cu ofițeri militari care au vizionat filmul acestui eveniment (care a implicat OZN-uri), dar acesta nu a fost făcut niciodată făcut public”. Totuși, Buzz Aldrin a respins public că ar fi văzut OZN-uri dar a pretins că a văzut lumini neidentificate, „dar nu credea că sunt de origine extraterestră”.

Aldrin a declarat: „Pe Apollo 11, în timp ce ne îndreptam spre lună, am observat o lumină prin fereastră care părea să se deplasează odată cu noi”. „Au fost multe explicații despre ce ar putea fi, în afară de o altă navă spațială din altă țară sau din altă lume. Era fie racheta de care ne-am despărțit, fie cele patru panouri care s-au mutat când am scos uneltele de aterizare de pe rachetă. Am fost astfel față în față cu aceste două nave spațiale”. „Deci, în vecinătatea imediată, erau patru panouri care se îndepărtau. Și sunt absolut convins că ceea ce observam au fost razele soarelui reflectând pe unul dintre aceste panouri”, a explicat astronautul.

De asemenea, Aldrin a profitat de ocazia de a spune că totuşi echipajul Apollo 11 a văzut un OZN în spațiu. Când a fost întrebat dacă el credea în străini, Aldrin la citat pe Carl Sagan: „Observațiile extraordinare necesită dovezi extraordinare”.

