Se așteaptă ca biografia, intitulată provizoriu „Modern Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan” – să picteze un portret măgulitor al cuplului.

Există însă temeri că va fi greu de digerat de reprezentanții coroanei, pe fondul relației încordate a lui Harry și Meghan cu Familia Regală, după decizia dureroasă de a renunța la Marea Britanie, precum și scoaterea la iveală a unor detalii incomode, scrie Daily Mail.

Ziariștii britanici afirmă că înainte de a se muta în America de Nord, Harry și Meghan, au acordat un interviu autorilor cărții, ambii jurnaliști.

Săptămâna trecută, Harry și Meghan au lansat o acțiune extraordinară împotriva presei britanice pentru a protesta în legătură cu viața lor personală, despre care spun ei că s-au rertras tocmai pentru a nu mai fi în luminile reflectoarelor.

Te-ar putea interesa și: