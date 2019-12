Protagonistul din ”Do the Right Thing”, rol pentru care a fost nominalizat la un premiu Oscar, ”The Purple Rose of Cairo” şi ”Moonstruck”, Danny Aiello, a murit la vârsta de 86 de ani. Acesta și-a sfârșit zilele pe un pat de spital, într-un centru medical din New Jersey, unde se afla sub tratament pentru o afecţiune recentă. Timp de 60 de ani a fost căsătorit cu aceeași femeie, Sandy, mama celor patru copii ai săi.

A juncat în peste 100 de filme, între care ”Prêt-à-Porter” de Robert Altman, ”The Godfather: Part II” de Francis Ford Coppola sau ”Once Upon a Time in America”. A devenit actor din pasiune după ce la 17 ani a abandonat școala pentru a se înrola în armată. Acum cinci ani și-a publicat memoriile, cartea ”I Only Know Who I Am When I Am Somebody Else” bucurându-se de un mare succes.

Te-ar putea interesa și: