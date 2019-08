Bogdan Andone a demisionat după ce FCSB a fost învinsă, joi, de Alashkert, scor 2-3, în returul turului al 2-lea preliminar al Ligii Europa. Tehnicianul a spus că nu vrea să mai fie contestat pentru deciziiile pe care le ia finanțatorul și a spus că la gruparea „roș-albastră” totul este decis de Becali.

„Nu am vrut să las înaintea unui meci de Europa League. Urma un meci extrem de important pentru toată lumea. Am încercat să îi mențin focusați. Nu mi-e teamă de demitere, pentru că știam că voi demisiona. Meciul de astăzi nu avea nicio relevanță. Am stat doar pentru băieți, pentru că un meci de Europa League era capital.

Nu i-am comunicat patronului, le-am transmis acum în vestiar lui Meme și lui Mache. Colaborare nu există. E echipa patronului, deciziile le ia doar dânsul. Nu vreau să fiu huiduit pentru deciziile altora”,a declarat Andone.

Te-ar putea interesa și: