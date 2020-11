Edward Maya, unul dintre cei mai cunoscuți DJ din România, a devenit instructor de tantra yoga. Ele unul dintre adepții practicilor inițiate în țara noastră de controversatul guru Gregorian Bivolaru, fondatorul MISA.

În urmă cu câțiva ani, artistul vorbea despre momentul în care a decis să se îndrepte către yoga. Iar cel care l-a convins a fost chiar celebrul cântăreț Sting.

„Nu întâmplător am vorbit cu Sting despre viaţa de artist şi mi-a povestit de yoga”

„Eu, personal, am o viaţă foarte agitată: mereu cu concerte în diferite părţi ale lumii, întâlniri, procese, studio, stres peste stres şi am încercat să găsesc o soluţie pentru toate acestea. Nu întâmplător am vorbit cu Sting despre viaţa de artist şi mi-a povestit de yoga.

Pe de altă parte, am întâlnit mergând prin concerte oameni foarte bogaţi şi influenţi în diferite părţi ale lumii care ştiau de efectele benefice ale relaxării yoghine şi meditaţiei. Eu de foarte mult timp am adoptat un regim sănătos, fără carne, fără tutun, alcool, zahăr sau pâine albă etc. Mă simt foarte bine şi în Miami, unde locuiesc, aproape toată lumea este interesată de acest mod de viaţă! Pentru ei este ceva normal şi de bun simţ”, spunea Maya pentru click.ro.

Apela la un instructor yoga la fiecare concert pe care îl avea peste granițele țării

Începând din luna februarie a acestui an, Eduard Marin Ilie a devenit instructor de tantra în cadrul MISA. Pe 8 februarie a participat la ceremonia de absolvire a cursului de Tantra Teacher din cadrul federației ATMAN – federația fondată de MISA și filialele ei internaționale. Edward Maya a absolvit cu 8.522 de puncte din 10.346, conform cancan.ro.

La fiecare concert pe care îl susținea în străinătate, Maya apela și la un instructor de yoga. Cele mai cunoscute piese lansate de artistul român au fost „Stereo Love”, „Desert Rain” sau „This is My Life”.