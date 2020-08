Unii dintre adepții MISA sunt nemulțumiți. Protestele pleacă de la bani, pentru că taxa ce trebuie achitată pentru a participa la tabăra de vară on-line a crescut foarte mult. În mod normal, această tabără se desfășura la Costinești.

Unul dintre cei care ar fi vrut să participe la eveniment, „Paulică”, reproșează faptul că membrii sunt triați în funcție de posibilitățile financiare. „Și care ar fi solutia pe care o propuneti pentru cei care nu isi pot permite participarea in tabara,

participare care oricum este foarte costisitoare, in acest an neexistand nici pe departe atatea cheltuieli ca in anii trecuti?

Aceasta scoala – care se doreste a fi spirituala – a ajuns sa isi trieze cursantii pe criterii de venit ?

Atunci care este diferenta intre voi si oricare altii ?

Constatam, din ce in ce mai multi, cat de importanti sunt banii pentru voi.

Suntem dezamagiti, pentru ca probabil am fost amagiti. Multumim ca ne ajutati sa ne trezim.

Dumnezeu sa va dea intelepciune si iubire”, scrie utilizatorul pe exmisa.int.eu.org.

Gurul Gregorian Bivolaru răspunde și oferă o explicație amplă. „In fiecare an, cei care doresc sa obtina gratuitate, trimit o solicitare in acest sens, astfel ca 7 cursanti si 7 cursante primesc gratuitate totala: taxa, cazare si masa.

Se constat insa, si acest aspect este paradoxal ca, datorita orgoliilor imense, sunt surprinzator de putine persoane care solicita – la aceste tabere care se realizeaza actual in mediul online – gratuitate,pentru ca nu vor sa apara ca sunt saraci.

De asemenea, in fiecare an, exista posibilitatea de a participa ca voluntar, obtinand astfel gratuitate partiala la activitatile acestor tabere, implicand oferirea gratuita a tuturor materialelor, atat tiparite cat si audio-video.

Tinem sa precizam ca contributia pentru a participa in acest tabere a ramas nemodificata de mai multi ani.

Insinuarea stranie, cum ca anul acesta nu au existat cheltuieli, e complet lipsita de fundament deoarece,

pentru ca actuala tabara – ce se desfasoara online – sa se poata desfasura in conditii optime, a fost urgent necesar sa se achizitioneze 2 servere noi ce au costat impreuna peste 35.000 de euro si caror existenta se poate constata la echipa tehnica”, spune Bivolaru, care se apără:

„Insinuarea mizerabila cum ca aceasta scoala isi triaza cursantii pe venit este o acuzatie tendentioasa, rautacioasa, lipsita de fundament.

Actualmente, in acesta tabara ce se desfasoara online, exista un numar imens de persoane ce au obtinut gratuitate:

mai precis este vorba de 832 de participanti gratuiti, atat din Romania cat si din diferite tari din lume.

Inclinam sa credem ca 832 de gratuiti este un numar record pentru o tabara spirituala precum aceasta.

Unde mai exista pe aceasta planeta actualmente o tabara spirituala unde sa fie oferita gratuitate la 832 de participanti ?

Mesajul este tenedentios. Daca aceasta scoala ar fi interesata atat de mult de bani, atunci numarul celor admisi gratuit ar fi fost firesc sa fie doar de 14 persoane.

Desigur, este cu putinta ca cel care a scris acest mesaj sa replice: „Nu cred ca este adevarat ca sunt atat de multi gratuiti.”

BIvolarul în acuză pe adeptul nemulțumit că transmite un mesaj tenednțios.