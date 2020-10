Teodora Iacob a plecat de la postul Digi24. Aceasta a fost timp de 3 ani reporter la postul de televiziune din Panduri.

Teodora Iacob și-a dat demisia pentru a se ocupa de propriul său proiect: un site de știri care va aborda subiecte ce țin de mediul înconjurător.

Noul proiect al jurnalistei se numește Nature Talks şi a fost lansat duminică, 4 octombrie. Anunțul l-a făcut chiar jurnalista pe pagina ei de Facebook.

„Am auzit des în ultimul timp expresia: ”Eram fericiți și nu știam”. A apărut într-un editorial despre pandemia de coronavirus. M-a pus pe gânduri… Așa e, eram fericiți, zburam oriunde, mergeam mult cu mașina, cumpăram de toate, în exces chiar, ni se părea că lumea e la picioarele noastre. Și când am fost forțați să luăm o pauză, am redescoperit natura și am realizat, unii dintre noi, că i-am greșit. Da, eram fericiți într-adevar, dar natura… cum era?

Din drag de natură dăm startul mâine unui site de știri despre mediu, www.naturetalks.ro.

Vom prezenta problemele de mediu din România, soluții, materiale în exclusivitate. Fiți cu ochii pe noi si nu uitați că natura ne vorbește în fiecare zi, trebuie doar să ne oprim o clipă și să o ascultăm”, a scris jurnalista, într-o postare pe rețele sociale.

„Am plecat de la Digi24 cu un bagaj enorm de cunoştinţe şi pentru asta sunt recunoscătoare. Proiectul pe care l-am început acum este gândit în mai multe etape. Mi-am dat seama, în timp, că mulţi oameni nu ştiu cum să se comporte responsabil cu mediul înconjurător şi nu înţeleg toate fenomenele la care asistă”, a spus Teodora, pentru Paginademedia.ro.

Teodora Iacob a părăsit staţia de ştiri Digi24 pe 30 septembrie

„O experienta frumoasa pe care o inchei! Pozele si cuvintele nu sunt de ajuns.. Au fost 3 ani plini, incarcati, in care am invatat enorm. Ma bucur tare mult ca am facut parte din echipa Digi24 si le multumesc tuturor! Pentru cine nu stie, munca de televiziune e o munca in echipa: reporteri, operatori, editori de montaj, editori, producatori, oamenii care coordoneaza ziua si redactia! Le multumesc tuturor si chiar simt ca pornesc pe un nou drum cu un bagaj mare si extrem de folositor in ce imi propun sa fac mai departe! Multumesc si celor care m-au urmarit si sper sa fiti alaturi de mine si in proiectele urmatoare”, a transmis Teodora Iacob, în urmă cu o săptămână.