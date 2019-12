Raed Arafat este următorul nume „cu greutate” de pe lista neagră a Guvernului Orban și ar putea fi demis în perioada următoare. Dar nu înainte de finalizarea auditului la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pe care ministrul Vela l-a comandat.

Întrebat dacă poate confirma îndepărtarea din funcție a lui Raed Arafat, Marcel Vela nu a oferit un răspuns direct, însă a dat de înțeles că nu-i foarte mulțumit de activitatea acestuia.

„Mi-e foarte greu să răspund (n.r. – la întrebarea dacă îl va demite pe Arafat) pentru că în ultima perioadă s-au întâmplat lucruri care m-au dezamagit. De la comandamentele la care am participat se știa că la MAI nu am avut de la cine să preiau mandatul, în sensul că trebuie să semnez un proces de predare-primire mandat. Ca să respect legea, trebuie să fac un audit, ca să facă o demarcare între ce a făcut PSD și ce a făcut PNL. Am făcut prima dată la Jandarmierie și s-a constat că se suprapun unele sarcini. Sunt funcții și oameni care se suprapun. La IGSU încă nu s-a făcut acest audit (…) Auditorii sunt un corp de 100 de experți din minister, Direcția de audit, profesioniști care verifică achiziții publice, plăți din bani publici, organizare de management, facturi achitate sau neachitate, caiete de sarcini scoase la licitație”, a declarat Vela la Digi 24.

Recent, Raed Arafat a comentat și el subiectul plecării sale de la IGSU, afirmând că acest lucru se va întâmpla doar dacă va fi demis din funcție de ministrul de Interne.

„Nu sunt lipit de scaun, dar nu demisionez. Dacă sunt demis, e dreptul oricui să facă asta, să mă demită dacă vor. Ce consider după tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă este că atacurile sunt intensificate, pentru că atacurile sunt de foarte mult, cu mesaje prestabilite. Mesaje coordonate precum «de prea mult timp este, a îmbătrânit, să vină tinerii» sau «a făcut ceva bun, a făcut SMURD-ul, dar acum nu mai știe, trebuie să plece» au fost mesaje prin social media. Apoi s-au intensificat după apariția faimosului film înainte de comemorarea de la Colectiv, pe care cineva l-a avut și l-a dat abia acum. Eu trebuie să clarific ceva: nu conduc IGSU! Eu coordonez DSU. IGSU este condus de un general, care îl comandă”, a explicat Raed Arafat.

