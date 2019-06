Soarta aplicatiilor de ridesharing se decide luni la Ministerul Transporturilor

Ministerul Transporturilor va organiza luni, 10 iunie, cea mai asteptata dezbatere publica a anului 2019 unde se va decide daca Guvernul va adopta saptamana viitoare ordonanta de urgenta ce reglementeaza aplicatiile de ridesharing.





Dezbaterea publica este deschisa pentru fiecare om interesat de sustinerea acestui proiect de OUG. Inscrierile se fac pe adresa - https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__qTUGstUN0oyMEdMR0MyUFAzQVdUVUJRRjExWlkyQi4u

„Ministerul Transporturilor, în conformitate cu prevederile din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, organizează luni, 10 iunie 2019, ora 10.00, la sediul din Bdul Dinicu Golescu nr 38, sector 1, București, în sala de conferințe, ședința publică de dezbatere a proiectului de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind activităţile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto” spune anunțul de pe site-ul Ministerului Transporturilor.

Companiile de taxi incearca sub orice mijloc sa blocheze adoptarea ordonantei de urgenta si au facut presiuni constante asupra autoritatile, cerand inclusiv si anularea dezbaterii publice organizate pe marginea ordonantei de urgenta. Motivele sunt cat se poate de clare : in lipsa unei concurente pe piata de transport, companiile de taxi ar continua sa detina monopolul asupra transportului de persoane in marile orase.

În martie autoritățile au promis reglementarea în paralel a activității de ridesharing. Intrarea în vigoare a modificărilor solicitate de industria de taxi a făcut ca situația din trafic să degenereze în condițiile în care în fiecare zi s-au ridicat plăcuțe de înmatriculare. Daunele provocate acestor companii de tergiversările de până acum sunt cât se poate de reale și de consistente. Reprezentanții acestora au declarat ca serviciul a scazut cu 50% in ultima luna, ca peste 100 de șoferi au fost sancționați până în acest moment, preturile curselor s-au triplat din cauza lipsei de soferi din trafic, iar timpul de asteptare al unei masini este de 4 ori mai mare.

Luni, la ministerul transporturilor, va fi o dezbatere pe aprinsă, mai ales că subiectul s-a bucurat de atenție mediatică în ultimele două luni.

NEWS ALERT! Demisie la varful PSD! Nimeni nu se astepta la asa ceva, tocmai ACUM

Pagina 1 din 1