Soarele, Mercur, Saturn și Pluton, cvadruplă conjuncție în Capricorn. E de rău! Foarte rău. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 11 ianuarie s-au născut Alexander Hamilton, Rod Taylor, Karel Kadlec, Nikos Kavvadias, Jean Chretien, Boris Caragea, Leonid Dimov, Carol Popp de Szathmary. Pe 12 ianuarie s-au născut Jack London, Joseph Joffre, Haruki Murakami, Herman Göring, John Winthrop, Edmund Burke, Per Gessle, Rodica Tapalagă, Aurel Storin, Laurenţiu Profeta.

Pe 11 ianuarie, în calendarul creştin-ortodox este Cuviosul Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte. Și Sf. Vitalie. Pe 12 ianuarie, sunt Sfintele Tatiana şi Eutasia.

Iniţial, protector al pruncilor şi al femeilor însărcinate, sau cu probleme la naştere, Sf. Teodosie, primul călugăr de obşte, devine protector şi stăpân şi peste cutremure.

Analizând istoric acest detaliu asistăm la modul de edificare a mitologie, a legendei – cum se conferă puteri noi unui Sfânt!

Pe 11 ianuarie 1838 a avut loc, la orele prânzului, un mare cutremur de pământ, cu epicentrul în Vrancea. După descrierea cronicarului: „La Sf. Teodosie s-a întâmplat cutremur mare, de povestesc bătrânii că nu se putea sta omul în picioare, de s-au aplecat copacii cu vârful la pământ, vitele şi oile zbierau, iar câinii urlau a mort” (Th. Speranţia). Probabil, de gradul 8 Richter.

Nu se ştie exact câte vieţi s-au pierdut, câte sate s-au distrus, câte oraşe au fost mistuite de foc, urmare a cutremurului. Multe, foarte multe, probabil!

Poporul a interpretat dezastrul, nenorocirea care se abătuse asupra-i, ca pe o pedeapsă a Sfântului, care nu fusese respectat. În logica populară imbatabilă, cine poate dezlănţui urgia cutremurului, acela poate să o controleze şi deci să apere de cutremur!

Mai are Cuv. Teodosie o particularitate care îmi place foarte mult: alungă dăunătorii, paraziţii.

Pilda care ni s-a transmis arată un călugăr foarte bătrân care nici nu mai putea să meargă, dar tot sare în ajutorul oamenilor. Dus pe braţe pe ogoarele bântuite şi pustiite de lăcuste şi omizi el se roagă Sf. Treimi şi spune: „Aşa vă porunceşte Stăpânul vostru cel de obşte al tuturor, să nu pierdeţi ostenelele omeneşti şi să nu mâncaţi hrana săracilor!”. Iar dăunătorii au pierit pe dată!

Ce bine ar fi să vină Sf. Teodosie şi pe la noi şi să alunge lăcustele şi omizile cu două picioare, ca tare s-a umplut ţara de profitori şi de paraziţi, de dăunători!

Dragi lupi, padawani și hobbiți, în pustnicia mea nu sunt singur, chiar dacă călugărul Cristian s-a întors la lavra lui, că mare nevoie aveau de el, de credința lui profundă și izvorâtoare de idei și decizii corecte, așa cum trebuie. L-au ales stareț. Iar vrăjitoarea Măturoia, este în Austria, au angajat-o la o clinică fițoasă, nu mai este vrăjitoarea Măturoia, este doctorița Alice. Nici nu mai vorbesc cu ea, și-a pierdut tot farmecul pe care îl avea când spunea numai adevărul, ceea ce gândea. Au rămas lângă mine animăluțele, cățeii, pisicile, aricii care hibernează, ba și familia Robert, niște șoricei mici, mici, cât o nucă, maron, șoricei de pădure.

Dar despre altceva doream să vă avertizez. Nicio planetă retrogradă, ceea ce este bine, corpurile cerești s-au strâns într-o singură emisferă, configurația de iarnă, după cum spune regretatul meu prieten, Jonathan Cainer. Acum urmează partea negativă. Duminică are loc o conjuncție multiplă extrem de rară, are loc la câteva mii de ani, odată, în Capricorn. Soarele, Mercur, Saturn și Pluton se întâlnesc la 23 de grade în Capricorn. O conjuncție care poartă numele marelui astrolog indian Tahmasib, din Jaipur, din secolul XVI. El a calculat aceste conjuncții multiple și s-a obosit să aduge: … e de rău! Foarte rău!” Nefast este faptul că nu se limitează la zodia Capricornului, ba Capricornul nu este foarte afectat, el inițiază procesul, ci cuprinde tot zodiacul. Evenimente nefaste globale și personale, catastrofe, conflicte. Cât timp? Până la o nouă conjuncție a planetelor colective, în cazul nostru până pe 5 aprilie, când are loc conjuncția Jupiter-Pluton, după cum spunea astrologul indian ”se demagnetizează răul”. Nu prea am înțeles de ce răul este magnetic, dar este greu să-i înțelegi pe indieni, mai ales dacă sunt și brahmani pe deasupra.

Vă dați seama că în perioada aceasta de încruntare internațională sunt foarte ocupat, doar nu am trăit șapte ani în Iran, degeaba, o să răspund mai târziu la corespondență, dar domniile voastre continuați să scrieți la emailul meu, de citit, citesc!

Ca să mă relaxez, o să mă uit la un film. Alegerea mea din seara aceasta este ”Serata”, un film românesc de excepție, din anul 1971. Un film de autor, din seria de zece, a Malvinei Urșianu. O capodoperă artistică a atmosferei tensionate, gen Hitchcock, un film numai pentru cinefili, pentru cunoscători, imbecilii nietculturnâi mileniali și Z, din ziua de astăzi, nu au cum și cu ce să-l înțeleagă și să descifreze cheile emoționale. O tempora, o mores! Probabil că și Cicero se referea la idioții lui, din timpul republicii romane. Dar acum sunt mult mai mulți, exponențial și au smarturi!

Din pustnicia mea, mizantrop și ascet, pot să râd în hohote de lumea de astăzi, o malformație a timpului. Ceva este greșit, este foarte greșit. Peste tot în lume, sondajele arată că peste 80% declară că mergem pe un drum greșit! Lumea simte, dar nu are puterea să se smulgă din ghearele răului, care o cuprinde din ce în ce mai mult. Poate că primul pas către ameliorare este recunoașterea răului, denumirea lui, apoi respingerea, pentru că vindecarea nu există, a demonstrat unchiul meu Victor, medic și filosof, în lucrarea lui de doctorat.

Dar speranța nu moare niciodată, pentru că mereu avem o șansă nouă, doar mâine este o altă zi!

HOROSCOP 11,12 ianuarie 2020

BERBEC În acest weekend trebuie să te arăţi hotărât, dar fereşte-te să iei decizii bazându-te pe informaţiile aduse de cei care poartă vorbele, dar nu ştiu pe ce lume sunt. Nu pleca la drum lung! Sâmbătă informaţiile contradictorii creează dileme. Configuratia astrologică iţi indică sa nu te repezi sa tragi concluzii greşite, să ai suficientă răbdare, pentru ca lucrurile se vor lămuri, ca de la sine. Cu dragostea stai bine dar poţi sta şi mai bine dacă eviţi reproşurile şi discuţiile în contradictoriu. Duminică, lucruri aproape fără importanţă, detalii cotidiene iţi vor arăta că eşti un norocos şi un rasfăţat în cursa vieţii. Sigur, dacă nu iei în consideraţie mofturile capricioase ale… unor persoane, ştii tu care!

TAUR Nu este uşor să ai un climat armonios. Trebuie să te izolezi de ştirile negative, de persoane agresive şi de „provocări”! Sunetul liniştii este plăcut lui Dumnezeu, spun călugării tibetani. Weekend-ul pare să fie destul de liniştit, chiar monoton pentru un procent din zodie, cel care alege să rămână acasă. Poţi folosi această zi de sâmbătă ca să-ţi faci un bilanţ al lucrurilor pe care le ai de făcut, planuri pentru săptămâna viitoare şi nu numai! Este, de asemenea, o perioadă favorabilă pentru afacerile şi reuniunile de familie. Singurul aspect negativ se referă la risc – atenţie la incidente, poate chiar accidente. Duminică, din nou ai de ales între mai multe posibilităţi si ca intotdeauna te pierzi in amănunte, în analize şi reacţionezi superficial.

GEMENI Evită activităţile care nu sunt necesare, în acest weekend. Pauza nu strică, pentru ca relaxarea are virtuţile ei. Sunt favorizate activităţile de rutină, nu-ţi schimba programul obişnuit. Din când în când mai trebuie să vezi ce fac rudele, nu numai la nunţi şi parastasuri. Astăzi este ziua rudelor de sânge. Dacă te duci la cumpărături fă-ţi o listă, banii se cheltuiesc repede! Weekendul acesta te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi. Cu rudele, de exemplu. O veste te influenţează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni. Nu te repezi imediat ce auzi o intrigă.

RAC Domeniul sentimental este favorizat. Sănătatea este bună, dar trebuie să eviţi frigul, schimbările bruşte de temperatură şi supraveghează regimul alimentar. Nu pleca la drum. O veste, seara. Cine se trezeşte de dimineaţa îi este foarte somn. Aceasta este toată filozofia şi ar fi bine să-ţi dozezi forţele în acest weekend pentru că urmează o săptămână densă şi obositoare. Sâmbătă poti finalizeza în condiţii bune promisiunile care ţi-au dat atâta bătaie de cap. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi petreceri reuşite. In acest weekend probabil că trebuie să faci ceva cumpărături. Veşti de departe, vezi de e-mail-ul, reţeaua de socializare sau mai prozaica cutie de scrisori. Duminică, posibile schimbări în anturaj şi veşti de departe.

LEU O zi de sâmbătă obositoare şi aglomerată. Onorează promisiunile făcute. Supraveghează cu atenţie cheltuielile. Nu lua decizii importante. Relaxează-te seara, poate la un film nou, poate muzică bună. Nu te lăsa purtat de capriciile anturajului, mai ales ale copiilor. Fii bun, un leu blând, dar ferm! Unele persoane au probleme cu discernământul! O veste bună urmată de o pierdere, sau mai curând rătăceşti un lucru, sau ai impresia că ai uitat ceva! Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Duminică poate la un film, nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni! Duminică seara se poate că ai de luat o decizie.

FECIOARĂ O veste bună sau folositoare. Sâmbătă, o zi favorabilă pregătirii unor proiecte. Conjunctura indică posibil succes şi pe plan sentimental. Îţi este cerută părerea. Se poate să fie vorba despre weekend. Nu-i bate la cap şi nu tăia firul în patru, mai ales nu te pierde în detalii, spune-le scurt şi concis despre ceea ce este vorba. Sâmbătă ai ocazia să-ţi îndeplineşti o dorinţă mai veche. Duminică, dorinţele tale sunt la fel de legitime ca şi ale celor din jur, ale prietenilor şi familiei. Eşti puţin mai încăpăţânat şi mai direct decăt de obicei, dar asta poate fi şi o dovadă de personalitate.

BALANŢĂ Sâmbătă, o zi mai puţin favorabilă în domeniul sentimental. Evită deciziile care duc la schimbări majore. Nu judeca cu asprime pe cei din jurul tău. Seara relaxantă la un film nou, sau la sală. Un weekend favorabil în domeniul relaţiilor sentimentale, a cuplului, a familiei. Potenţialul tău de răbdare poate fi folosit pentru rezolvarea unei probleme urgente în casă, în gospodărie. Sâmbătă, armonia si echilibrul Cosmosului te ajuta sa-ti intelegi mai exact propria personalitate, limitele, calitaţile şi drumul pe care sa-l urmezi, cel puţin în weekend-ul acesta. Duminică – lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul astăzi degeaba – rezolvarea nu stă în puterea ta. Te întrebi degeaba ce să faci! Distrează-te sau odihneşte-te, nu te mai tortura cu gânduri fixe şi păguboase.

SCORPION Ai probleme de rezolvat în casa ta. Abordarea sistematică a situaţiei iti furnizeaza datele necesare rezolvarii. Dacă vezi că nu te descurci, cere ajuror, nu intra în criză de timp! Sâmbătă, o zi obositoare. Nu îţi ajunge timpul, fie că eşti la cumpărături, în oraş, sau acasă. Nu au intrat zilele în sac, amână tot ceea ce nu poţi rezolva pe săptămâna viitoare. Seară plăcută. Sâmbătă nu te împărţi în mai multe direcţii odată. Stabileşte o ordine de priorităţi şi respect-o! Duminică ideile tale sunt constructive şi chiar au un sâmbure de entuziasm şi optimism. Nu pleca urechea la scenariile catastrofice şi la pesimiştii de serviciu de la tv!

SĂGETĂTOR Se pare ca au trecut şocurile şi trăirile intense, în acest weekend e loc de relaxare şi puţină reflecţie. De fapt ştii foarte bine ce-i de făcut, trebuie doar să aştepţi momentul potrivit. Aspectele favorizează în special domeniile legate de casă dar, mai ales, de preferinţele tale, de modul tău de viaţă. Sâmbăta îţi este favorabilă, dar nu trebuie să-ţi supraapreciezi forţele. Stai acasă sau învârteşte-te prin apropiere. Perioada este, de asemenea, favorabilă pe plan emoţional pentru începerea unor proiecte sau relaţii noi, dar numai după un bilanţ adevărat, mai ales în faţa oglinzii. Duminică este dedicată micilor aranjamente în camera, căminul, apartamentul, peştera, casa, vila, palatul tău. Unde locuieşti!

CAPRICORN Un weekend ”interesant” vorba lui Confucius, doar conjuncția Tahmasib are loc la tine în zodie. Pe plan sentimental este momentul unor discuţii. Discuţii plăcute şi, adeseori, chiar necesare. Din cand în cand trebuie reinventată arta relaţiilor umane, iar discuţia este primul pas! Astăzi, sâmbătă, nu trebuie să începi nimic nou, chiar dacă stelele spun că, în general, ai noroc. Cineva din anturaj, familie, nu are o zi bună, menajează-l! Sâmbătă seara, probabil una sau câteva surprize plăcute. Sufletul tău bun te împinge azi spre facerea de bine şi ajutorarea prietenilor. Este şi aşa bine, dar fii generos cu cine merită. Ei, în general eşti moderat la cheltuieli, aşa că nu te sfătuiesc eu ce să faci! Duminică, norocul iţi este prietenul cel mai bun, care te ajuta să treci peste obstacole si dificultaţi fara sa faci prea mult efort. Dar atenţie la ce-ti doreşti!

VĂRSĂTOR Teoriile tale sunt corecte, poate cochete, dar dificil de aplicat. Un weekend plăcut, ba chiar interesant sub aspectul trăirilor emoţionale. Aspecte bune ale lui Mercur, domeniul neguţătoriei e favorizat. Printre perioadele de odihnă, distracţie şi relaxare din weekendul acesta poţi să rezolvi în mod convenabil câte ceva din grijile tale. Poate este vorba despre aprovizionarea săptămânală, sau îmbrăcămintea pentru sezonul foarte rece. În această perioadă, mai ale sâmbătă, trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Duminică, stelele te favorizeaza în achiziţionarea unor obiecte de îmbrăcaminte de sezon pe care o să le porţi cu plăcere, pentru ca iţi stau bine. Neapărat să fie din lână de calitate, evită porcăriile din plastic. Şi pielea este acceptabilă, dar atenţie să nu fie tot plastic cu miros artificial de piele

PEŞTI În acest weekend eşti tentat să cheltuieşti mult, din cauza unei instabilităţi emoţionale trecătoare. Încerci să suplineşti nişte frustrări sentimentale prin catharsisul cumpărăturilor! Sâmbătă îţi stăpâneşti bine pornirile şi emoţiile. O veste sau o întâlnire îţi aduce aminte de un episod nu prea plăcut din trecut. Amintirile dor, uneori, dar constaţi că nu aşa de tare şi reflectezi că şi emoţiile se cicatrizează. Duminică eşti foarte generos. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să te simţi bine. Duminică seara poţi să te distrezi la un spectacol, concert, film sau la un club pentru ca urmează o nouă săptămână densă de lucru şi trebuie să ai rezervă de bună dispoziţie.

