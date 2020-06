„Realitatea este că toată munca are o finalitate politică, chiar și atunci când vindeți hotdog pe stradă. Cu toții ne-am confruntat cu alegeri în ceea privește modul în care este folosită forța noastră de muncă, cum direcționăm asta, pe cine servim cu adevărat, pentru cine lucrăm și cine beneficiază de munca noastră. (…) Cei care programare, oameni care realizează aplicații meteo sau fac site-uri web, ar trebui să realizeze că toate sunt cumpărate, sunt folosite în scopuri nedrepte, sunt corupte”.

Snowden nu e, însă, deranjat de propaganda continuă pe care aceste companii o fac pentru impunerea diversității și corectitudinii politice. Nici măcar cenzurarea oricăror voci care se opun valorilor neomarxiste nu-l deranjează. În timpul unui forum dedicat problemei “supravegherii în masă prin tehnologie” organizat de Motherboard și Mijente, Snowden își pune problema ce e de făcut pentru ca lucrătorii din industria tehnologică să ia o poziție mai hotărâtă pentru dezmembrarea sistemelor opresive.

Fidel convingerilor sale progresiste, care l-au făcut să colaboreze cu ziare de stânga, precum The Guardian, The Washington Post, Der Spiegel și The New York Times, Snowden salută demersul sutelor de angajați ai Facebook care au protestat la adresa deciziei companiei de a nu cenzura postările ” președintelui Trump. De asemenea, își manifestă sprijinul față de scrisoarea semnată de 1.666 angajați ai Google care solicită companiei să oprească vânzarea de tehnologie către departamentele de poliție.

Snowden compară munca programatorilor din zilele noastre cu activitatea oamenilor de știință care au muncit la făurirea armelor de distrugere în masă.

„Inginerilor le place să creadă că sunt ca niște oameni de știință, că încearcă să facă ceva pur, că încearcă să facă racheta să zboare. Unde va lovi această rachetă nu mai este treaba lor ”, spune Snowden. El a făcut referire, de asemenea, la avioanele care au observat recent cercuri zburătoare deasupra protestelor antirasism din Portland, statul Oregon, declarând că e vorba de aceeași tehnologie de supraveghere utilizată în Afganistan, unde dronele erau folosite pentru a identifica telefoanele mobile.