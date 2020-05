Mesajul, recepționat de ministrul Nelu Tătaru pe WhatsApp, îl redau integral, fără a interveni în corpul textului. Concluzia se desprinde singură și conturează fără vreo urmă de echivoc situația nedreaptă în care se zbate, de luni bune, medicina de familie din România.

„Bună ziua, Domnule Ministru al Sănătății!

Domnule Dr Tătaru, numele meu este Herdea Valeria. Sunt medic de familie în București, președinte al Asociației Române pt Educație Pediatrică în Medicina de Familie (AREPMF), una dintre cele 3 organizații de medicină a familiei din România. Vă deranjez legat de situația medicinei de familie: în ultimele 3 luni medicii de familie alături de asistenții medicali și rezidenți, au depus toate eforturile posibile pentru a asigura îngrijirea în condiții de siguranță a populației din țară: nou născuți, vaccinări, gravide, lăuze, vârstnici, acuți sau cronici (am achiziționat din fonduri proprii PPE, dezinfectanți, biocide, trusă de urgență, aparatură medicală etc.).

Tăcere dinspre MS

Am trimis către MS (Ministerul Sănătății – n. m.) memorii, notificări, date din teren, am argumentat (numai în aprilie am trimis două astfel de notificări pe adresa de email a MS, din păcate fără răspuns). Acum derulăm o Campanie de strângere de fonduri: SOS MEDICINA DE FAMILIE, pt că nici capacitatea noastră de cumpărare/investiții în consumabile și nici accesibilitatea către produse nu a crescut, ci din contră, sunt în cădere liberă. Nu este etic să fim lăsați în afara sistemului medical sau să susținem din fonduri proprii traversarea la nivel populațional a unei perioade pandemice.

Nu este normal să trebuiască să ajungem să demarăm Campanii de strângere de fonduri. Cred că am epuizat toate mijloacele diplomatice. Vin către Dvs cu tot respectul datorat pentru munca pe care ați depus-o de la investirea Dvs și până în prezent. Vă rog să ne acordați sprijinul de care au nevoie echipele de medicină de familie (asistent medical și medic) din teren.

Protejați zidurile!

1 medic de familie îngrijește în medie 2.000-2.500 de pacienți. Dacă se îmbolnăvește, pacienții se vor orienta spre spital. Spitalele au capacitate limitată, iar ca să le putem proteja este nevoie de «zidurile» medicinei de familie. Din declarațiile Dvs am înțeles că există materiale, dar nu s-au solicitat. Sprijinirea medicinei de familie în contextul zilelor de după 15 mai, devine element prioritar de politică de sănătate publică, pt că altfel, în mai puțin de două săptămâni de la momentul «relaxarii», spitalele vor fi pline.

Vă multumesc pt răbdarea și timpul acordat citirii mesajului. Asteptăm un raspuns. Cu respect, Herdea Valeria, medic de familie”.

Iar răspunsul ministrului Nelu Tătaru a venit, via WatsApp, sec și la obiect (sau pe lângă el, mă rog). Parafrazez: „Apreciez ce faceți, vom lua în considerare”.

Pe 19 mai a explodat bomba

După aproape două săptămâni de la acest schimb de smsuri, la ușa cabinetului medical al dr Valeria Herdea au ajuns cinci măști. 5! Și trei viziere. 3! Inconștiență sau batjocură?

Pe lângă acest memorabil sprijin din partea statului, cabinetul amintit a mai recepționat două cutii de măști donate de o firmă privată, împărțite de Casa de Asigurări de Sănătate București.

Bomba avea să explodeze însă pe 19 mai, fix când se aniversează Ziua Medicului de Familie. Despre efectele ei vom comenta însă cu următorul prilej.

