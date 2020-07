Celebrul artist și coleg cu Andreea Esca la Pro TV a ținut să iasă public cu o reacție în cazul prezentatoarei Știrilor Pro TV, cea care luni a confirmat că a fost infectată cu noul coronavirus.

Smiley a mărturisit că prezentatoarea nu este singura sa cunoștință infectată cu coronavirus.

„Observ un trend general de a nu crede in nimic, nici in Covid, nici in medici sau oameni, in stiinta sau in Dumnezeu. Poate putem, totusi, prin declaratia Andreei Esca, sa invatam sa avem mai multa grija de noi si sa ne ferim de boala, doar atat…

O cunosc si stiu prin ce a trecut. Din pacate nu e singura mea cunostinta personala care a avut Covid. Boala asta exista si se raspandeste foarte usor. Va rog sa aveti grija de voi cu responsabilitatea celor care stiti ca de sanatatea voastra depinde sanatatea tuturor. As vrea sa va mai rog sa nu ma puneti la zid pentru ca am exprimat o ingrijorare!”, a scris celebrul artist pe Facebook.

Smiley și-a intrigat fanii după ce a susținut că va șterge „comentariile care nu încurajează grija față de noi, cele care instigă la ură, cele defăimătoare”.

„Eu as fi sărit peste ultima frază, la urma urmei fiecare crede ceea ce vrea. Este a doua postare a unei persoane publice care își încheie pledoaria cu un mesaj asemănător, doar că la cealaltă se amenința cu un “Block”, a scris unul dintre fanii artistului, care susține că nu este de acord cu cenzura în anul 2020.

„Da, am fost bolnavă de COVID-19, atât eu cât și soțul meu cât și unul dintre copii (…) niciodată nu te aștepți să ți se întâmple ție.

Am asociat simptomele cu o problemă gastrică la soțul meu. Primul simptom a fost că mi-am pierdut mirosul. Găteam ceva și n-am mai simtit mirosul de usturoi ceea ce era foarte ciudat.

Avem în minte acest lucru, că forma gravă a bolii o fac doar acei oameni care au niște boli cronice, care au alte probleme anterioare, care, nu știu, sunt supraponderali și așa mai departe. Ei bine, iată că Alex, care este un bărbat de 50 de ani, fără niciun fel de boală cronică, un om care nu fumează, face sport, duce o viață foarte ordonată, nu face niciun fel de exces, iată că a făcut cea mai gravă formă dintre noi trei. Și m-am trezit, pentru că eram încă acasă, în momentul în care fiul meu mi-a dat telefon într-o dimineață și mi-a spus: mama, să știi că pe tata l-au dus la Terapie Intensivă.

Și în momentul ăla pur și simplu s-a dărâmat cerul peste mine. Pur și simplu nu înțelegeam, nu-mi venea să cred. Simțeam că leșin și că trebuie să ajung repede undeva să-mi revin, pentru că nu înțelegeam cum a putut să cedeze organismul unui om atât de puternic. Și el este un om puternic nu numai fizic, dar și psihic. Este un om care face toate sporturile extreme din lume, care nu se sperie de nimic, căruia nu îi e frică de nimic. Și tocmai el să pățească atât de rău. Adică plămânii lui au fost extrem de afectați într-un timp extrem de scurt. Organismul a reacționat violent într-un timp extrem de scurt și foarte repede a ajuns la Terapie Intensivă, unde a stat foarte multe zile, unde a avut nevoie de ventilație mecanică non-invazivă.

A ajuns dintr-un om extrem de puternic și de sănătos, îmi spunea, atât cât mai putea să vorbească, până când a avut acea mască, practic nu mai ai cum să vorbești, dar atâta timp cât a putut să vorbească și să comunicăm, îmi spunea tot timpul nu mai pot, nu mai pot, este groaznic, cred că așa arată iadul! Nu mai pot!”, a fost reacția Andreei Esca.