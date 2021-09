Smiley la catedră, Gina Pistol în bancă. Ce a învățat vedeta TV de la soțul său

În cadrul podcast-ului „Fain și simplu” al lui Mihai Morar, Gina Pistol a vorbit despre relația sa cu Andrei Tiberiu Maria, soțul său, artistul recunoscut pe numele de scenă „Smiley”.

Ce a învățat de la Smiley după cinci ani de relație

Ea a povestit ce a învățat de la jumătatea sa, alături de care va împlini curând cinci ani de relație. Mai ales că a fost marcată de un moment teribil în copilărie, când părinții ei s-au despărțit, detaliu care a lăsat urme adânci în mintea ei. „Mă sabotez singură, sunt tentată să repet momente nefericite din copilărie, am mare noroc cu Andrei (n.red. – Smiley, partenerul ei) că mă ia și mă scutură. Mai am de lucru la mine, dar pot spune că sunt prietenul pe care îl poți suna la orice oră, partenerul de viață care îți lasă libertate. M-a ajutat în relația cu Andrei. Ne-am trăit relația noastră, curată și frumoasă, în casa noastră. Am trăit în intimitatea noastră, gândiți-vă că facem cinci ani de când suntem împreună. Așa am ales noi să ne construim relația. N-am încercat să-l schimb, l-am lăsat așa cum este el. Și nici el n-a încercat să mă schimbe pe mine.

Ceilalți parteneri pe care i-am avut în viață au încercat, că de ce îl îmbrățișez pe ăla, sau de ce glumesc. Aveau de pierdut când încercau să mă schimbe. Nu încerca să-mi impui niște limite! Mă schimb că vreau eu”, a mărturisit vedeta. „Băiatul bun”, pe care să-l duci să-l prezinți părinților Gina și Smiley și-au construit relația cu migală, fără să se expună de la început în public. „Eu îl apreciam de mulți ani pe Andrei. M-a pus cineva să fac cândva un top al bărbaților din România, iar la Andrei am zis «băiat bun, să-l duci să-l prezenți părinților acasă». Ne-am întâlnit când am fost amândoi pregătiți, totul a lucrat ca să fim la momentul potrivit”, a rememorat Gina, potrivit Libertatea.

Foarte importantă lecția răbdării

„Am învățat lecția răbdării, pe care nu o aveam. Dacă nu o aveam, poate că nu aș fi reușit să am răbdare cu copilul meu. Nu aș fi fost pregătită să am copilul acesta la 20, la 30 de ani. Andrei mă înfrânează, știe să mă liniștească, o face natural încât nici n-o simt. El e cu picioarele pe pământ, dar și cu capul în nori. Copilul l-a deschis cu totul. O iubește atât de mult pe Josephine, se topește. Eu de-abia acum simt că iubesc, copilul este esența dragostei și a iubirii. Dacă mâine aș ști că mor, iar ea este bine, eu nu aș avea nicio problemă”, a spus Gina. „Eram ca bătrânii din Muppets” Vedeta TV a povestit, amuzată, cum le-a schimbat viața fetița, Josephine, detaliind un episod petrecut săptămânile trecute, la festivalul „Untold”, la Cluj-Napoca.

Au lăsat distracția pentru a se retrage în cameră să vadă imagini cu fetița lor, apoi un film, amândoi. „Stăteam la Untold, că a avut Andrei cântare acolo. Când ai copil, ți se pare că tot ceea ce a fost înainte, a fost superficial. Stăteam la festival, eu cu Andrei, ne uitam la lume, la scenă, ca bătrânii din «Muppets» (n.red. – serial TV american din anii 80), iar pe la ora 11.30-12.00, când începea distracția în mod normal, plecam la culcare! „Hai să ne uităm la aia mică cum doarme”, zicea, ne uitam la un serial și asta era. Suntem mulțumiți cu viața asta simplă”, a mărturisit vedeta TV.